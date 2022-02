Bomba Domenica In. Addio a Mara Venier, Scelto il nome della sostituta. Lei conferma: “E’ vero, Io al posto di Mara”. Fan sotto choc

Bianca Guaccero si è ufficialmente candidata per la conduzione di Domenica In, il programma Rai finora condotto da Mara Venier. E’ accaduto nel corso della puntata di Detto Fatto, quando Carla Gozzi le ha domandato se lei avesse novità riguardo a chi sarà l’erede della famosissima conduttrice: “Mara Venier ha dichiarato che l’anno prossimo non sarà a Domenica In. Tu sai chi ci andrà, hai qualche new? Perché un uccellino mi ha detto…” Parole che hanno lasciato intendere un possibile coinvolgimento proprio per la Guaccero, sicuramente un volto molto amato della rete.

Bianca Guaccero comunque non si è sbilanciata e non ha rivelato nulla riguardo le decisioni della Rai e di Mara Venier. Alla istigazione della Gozzi ha semplicemente riso, per poi ammettere: “E’ vero, Noi ci candidiamo poi vediamo”. Insomma pare che la cosa sia fatta altrimenti perchè dirlo apertamente in tv? ma la Guaccero non è l’unica a desiderare di ottenere questo compito tanto ambito. Ma le concorrenti dovranno mettersi in fila, anche perché allo stato attuale delle cose è anche possibile che zia Mara faccia un passo indietro e decida di continuare a lavorare. Proprio in una recente intervista ha lasciato intendere un suo ripensamento, parlando di quanto sia legata alle sue domeniche lavorative.

Allo stesso modo, il direttore Rai Stefano Coletta ha negato la possibilità di una chiusura di Mara Venier col piccolo schermo: “Mara Venier lascia Domenica In? Non mi risulta. È impensabile fare a meno di un volto così popolare che sa usare bene tutti i registri che la tv deve veicolare. Sa essere profonda e leggera, fa commuovere riflettere e divertire. Anzi mi piacerebbe pensare Mara anche in altri progetti” ha detto in una intervista. Bianca Guaccero e tutte le contendenti alla conduzione di Domenica In potrebbero vedere le loro speranze disperdersi in un nulla di fatto.

Le voci che girano intorno a Domenica In e al suo futuro più prossimo sono molte, e i telespettatori Rai sono ansiosi di conoscere chi gli terrà compagnia nelle noiose domeniche pomeriggio. Negli ultimi tempi, sono stati molti i nomi papabili. Per un periodo, in cima alla lista, c’è stato quello di Antonella Clerici, grande amica di Mara Venier e volto televisivo molto amato dal pubblico. Reduce di un grande successo come quello di The Voice Senior, oggi la Clerici è impegnata nella trasmissione culinaria E’ sempre mezzogiorno, ma non disdegna nuove avventure.

Oltre Antonella Clerici e Bianca Guaccero, sono anche altri i nomi che potrebbero interessare i produttori Rai per una possibile conduzione di Domenica In nel caso in cui Mara Venier lasci davvero il trono tanto ambito. Tra questi, quello di Caterina Balivo ed Eleonora Daniele. Per non dimenticare le dichiarazioni di Teresa Ruta che, direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip, si è candidata per il ruolo, trovando anche l’approvazione di Maurizio Costanzo. Il mistero del famoso programma si infittisce e non vediamo l’ora di avere notizie più certe.

