Bomba Domenica In, Mara Venier fa fuori Piepaolo Pretelli. “Il motivo è assurdo”. Ecco chi prende il suo posto

Il posto di Pierpaolo Pretelli a Domenica In potrebbe essere messo a rischio dalla forte simpatia che Mara Venier ha mostrato di avere nei confronti di Alvise Rigo. Lui è un ex giocatore di rugby che ha giocato in diverse squadre italiane: Mogliano rugby, Valsugana, Lazio rugby, Petrarca rugby. Oggi è un modello e un personal trainer a Verona, ma nel mondo del piccolo schermo ci è arrivato grazie ad Antonella Clerici, che lo ha portato con se sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo. Bello e aitante, è diventato soggetto interessante del gossip quando è stato visto in compagnia di Eleonora Berlusconi, figlia di Silvio e Veronica Lario.

Oggi è un concorrente di Ballando con le Stelle insieme a Tove Villfor. I due sono diventati la coppia che ha affrontato più spareggi in assoluto, superandoli tutti tranne l’ultimo, che gli ha negato l’accesso alla finalissima. Nonostante questo, i due sono riusciti a farsi apprezzare a a conquistare il pubblico, che li ha votati moltissimo. Soprattutto, era ben evidente la complicità che ha fatto più volte pensare a un legame che ha superato le frontiere del ballo. Non solo, Alvise Rigo è sicuramente il concorrente di Ballando con le Stelle che ha avuto più attenzioni a Domenica In.

Mara Venier sembra molto colpita dal bel rugbista. Da quando è arrivato nel mondo della Rai, la zia d’Italia non vuole lasciarselo scappare. Così, lo ha invitato più di una volta nella sua trasmissione della domenica. Domenica In è uno dei programmi cult della Rai che, nonostante la spietata concorrenza di Amici di Maria De Filippi sulla Mediaset, riesce a tenere su di se l’attenzione degli affezionati telespettatori. Sicuramente, anche questo ha aiutato Alvise Rigo a farsi conoscere meglio dal pubblico. In molti, pensano che l’uomo potrebbe ottenere un ruolo fisso nello show.

Ruolo che potrebbe essere tolto a Pierpaolo Pretelli. Il fidanzato di Giulia Salemi è tornato a essere uno dei volti Rai grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, che lo ha visto arrivare nella finale insieme a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Quest’anno, invece, è stato uno dei protagonisti di Tale e Quale show di Carlo Conti, trasmissione che ha raggiunto livelli di share eccellenti. A Domenica In il suo compito è quello di condurre il gioco del Musichiere, dove è lui stesso a intonare le canzoni scelte, ma non ha subito ricevuto il consenso della critica.

In una delle ultime puntate di Domenica In, Mara Venier e Pierpaolo Pretelli sono stati affiancati proprio da Alvise Rigo, cui è stato assegnato il compito del notaio. Questo ha fatto storcere il naso alle fans del famosissimo velino, che subito hanno avuto paura per la sua posizione nello show. Anche perché la zia d’Italia sembra voler dare sempre più importanza al concorrente di Ballando con le Stelle. Con l’arrivo dell’anno nuovo potremmo vedere un radicale cambiamento. Oppure, perché no, una semplice aggiunta nello staff, che vedrà la Venier in mezzo ai due bei maschioni.

L’articolo Bomba Domenica In, Mara Venier fa fuori Piepaolo Pretelli. “Il motivo è assurdo”. Ecco chi prende il suo posto proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.