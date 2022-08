Bomba Elisa Isoardi: Ecco chi è il suo nuovo famosissimo amore. Fan in delirio: “Ci sei ricascata”

La bella conduttrice Elisa Isoardi è tornata a far parlare di se. Questa volta non si tratta di lavoro bensì della sua vita privata. Stando a delle indiscrezioni pare proprio che, finalmente, abbia trovato un nuovo amore. Più che altro è sorto una sorta di mistero su tale situazione in quanto lei si mostra molto vaga sui social. Scopriamo insieme i dettagli.

Dopo lo stop della conduzione a La prova del cuoco e l’abbandono forzato a L’isola dei famosi 2021 a causa di un serio problema agli occhi, la carriera televisiva di Elisa Isoardi si è arrestata. Infatti, in seguito non abbiamo avuto modo di vederla se non in qualche ospitata a Domenica In da Mara Venier. Fortunatamente, però, a settembre tornerà a tenere compagnia agli italiani con un nuovo programma sui Rai 2, Vorrei dirti che. Dunque, sul fronte lavorativo tutto le sta procedendo per il meglio.

Su quello sentimentale, invece, Elisa Isoardi è avvolta da un alone di mistero. Come è ben noto, è stata fidanzata per ben 4 anni con il leader della Lega Nord Matteo Salvini. La loro storia si è conclusa nel 2018 e, prima a Ballando con le stelle e poi a L’isola dei famosi, la conduttrice ha avuto l’opportunità di mettere se stessa al prima posto, di far notare chi è e quanto vale. Proprio nel reality Mediaset, infatti, era soprannominata ‘l’amazzone’ e se non fosse stato per il problema all’occhio molto probabilmente sarebbe stata la vincitrice o almeno avrebbe raggiunto il podio.

Dopo la fine della storia con Salvini, la Isoardi ha poi intrapreso una relazione con l’imprenditore Alessandro Di Paolo, che però è durata pochi mesi. Ebbene, negli ultimi giorni girano delle voci su un suo nuovo amore. In realtà tutto sarebbe nato da un suo post su Instagram con didascalia dichiarazione: “Il cuore sorride”. I fan più accaniti, hanno dunque iniziato a fantasticare su un possibile nuovo fidanzato per Elisa. Secondo alcuni, avrebbe incontrato l’uomo ora che è in giro per l’Italia per il suo programma. Stando ad alcune fonti anche lui sarebbe un famoso della politica. Insomma a quanto pare ci è ricascata

Lei, però, ha prontamente sottolineato che il cuore può sorridere anche per le soddisfazioni lavorative. Al che gli utenti hanno pensato che ci tenesse a nascondere un suo possibile nuovo amore per tenerlo lontano dal gossip e per goderselo al meglio. Questa, sicuramente, non è una tesi da escludere siccome molti personaggi famosi cercano di tenere segrete le nuove relazioni fino a che non ne siano sicuri. Non ci resta che attendere per scoprire di più.

Bomba Elisa Isoardi: Ecco chi è il suo nuovo famosissimo amore. Fan in delirio: “Ci sei ricascata” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.