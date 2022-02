Bomba Elisa Isoardi, il famoso collega svela perché l’hanno fatta fuori dalla tv. Il retroscena che nessuno conosce

Elisa Isoardi pronta a tornare in televisione con un programma? Maurizio Costanzo rompe il silenzio. Elisa Isoardi manca dalla televisione da un bel po’. Dopo la chiusura de La prova del cuoco la conduttrice non ha visto concretizzarsi altri progetti e così prima ha partecipato a Ballando con le stelle in coppia con Raimondo Todaro e poi è approdata a Mediaset partecipando come naufraga all’Isola dei famosi e adesso non è alla guida di nessun programma.

E di lei una lettrice di Nuovo ha scritto nella rubrica di Maurizio Costanzo ammettendo che per Elisa Isoardi, a causa della concorrenza, è molto difficile il ritorno in tv. Maurizio Costanzo, invece, ha rotto il silenzio dicendo ciò che pensa.

Maurizio Costanzo difende Elisa Isoardi: “Può trovare il posto giusto in televisione”

Nel dettaglio la lettrice Monica di Sestri Levante su Elisa Isoardi e la sua voglia di ritornare in tv alla conduzione di un programma ha dichiarato: “Non capisco cosa dovrebbe mai condurre. Mi pare che non ci siano grandi spazi, vista la grandissima concorrenza sia in Rai che a Mediaset” Pronta invece è stata la replica contraria di Maurizio Costanzo che ha difeso Elisa Isoardi ammettendo: “Nella vita non ci sono certezze. Quindi non vedo perché una brava conduttrice come Elisa Isoardi non possa trovare il posto giusto.”

Elisa Isoardi lontana dalla televisione: “E’ dura. Mi sono sentita fragile”

Elisa Isoardi manca da tempo dalla televisione, dopo quasi 20 anni di carriera alla guida di programmi Rai, conclusa l’esperienza con La prova del cuoco, non le sono stati più affidati dei programmi. E dopo le sue partecipazioni prima come concorrente a Ballando con le stelle e poi come naufraga a L’isola dei famosi Elisa Isoradi si è fermata. Adesso, la conduttrice ha rotto il silenzio in un’intervista a Gente in cui ha confessato di aver affrontato dei momenti duri e difficili:

“Quando la ‘macchina’ si ferma è come se si fermasse tutto. Il telefono inizia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché. Una pausa forzata è dura. Mi sono sentita fragile mi sono domandata più volte, perché sono ferma?”

Elisa Isoardi pronta a tornare in tv: “Ho voglia di ricominciare”

Elisa Isoardi dalla sua pausa forzata dalla tv ha tratto anche nuove consapevolezze. Dopo un’iniziale smarrimento ha utilizzato il suo tempo per dedicarsi a se stessa mantenendosi in forma e soprattutto passando più tempo con la sua famiglia in Piemonte. Ed in questo periodo, inoltre, nonostante non fosse sul piccolo schermo con nessun programma il suo pubblico non le ha mai fatto mancare l’affetto e il sostegno: “Grazie ha questo supporto ho trovato il mio piccolo equilibrio che mi porta a dire sono serena, carica, ho voglio di ricominciare.”

Elisa Isoardi fa una confessione sulla sua vita privata: “Mi piacerebbe avere un figlio”

Elisa Isoardi (su cui di recente si è espresso Maurizio Costanzo) ha concluso l’intervista sbilanciandosi sulla sua vita privata e sulla sua voglia di crearsi una famiglia: “Credo nell’amore fatto di rispetto, condivisione e passione. Ho 39 anni mi piacerebbe avere un figlio che rappresenterebbe il coronamento di un legame l’espressione massima di essere donna.”

