Bomba Elisabetta Gregoraci ha l’amante: è proprio lui! I fan non la perdonano

Non c’è pace per la povera Elisabetta Gregoraci, i follower, sempre attentissimi ad ogni suo minimo gesto, ora la prendono di mira

Elisabetta Gregoraci (Instagram)

Elisabetta Gregoraci non riesce proprio a stare lontana dalla luce dei riflettori, seppur a suo malgrado. La modella e conduttrice calabrese, ex moglie di Flavio Briatore, dopo la recente partecipazione al Gf Vip di Alfonso Signorini ha visto decollare la sua popolarità.

I fan non la mollano un attimo, non mancando di commentare i suoi numerosi post che pubblica su Instagram. La splendida quarantenne, ora impegnata con Battiti Live, solitamente risponde garbatamente e non si fa scalfire in modo eccessivo dalle rare critiche.

Questa volta però non è riuscita a trattenersi e ha risposto per le rime all’accusa lanciatale proprio da alcuni suoi ammiratori, che hanno messo in dubbio la sua integrità morale, alla quale la donna tiene particolarmente, così come al suo lato privato, custodito gelosamente soprattutto per tutelare il figlio Nathan Falco.

Tra gli ex coniugi, infatti, regna la totale armonia, non scalfita nemmeno dall’esperienza totalizzante del reality Mediaset. La stima e il rispetto per il padre del suo unico figlio è grande e spesso li si vede assieme serenamente durante le vacanze più importanti.

Arriva quindi come una doccia fredda l’insinuazione di un utente Instagram, che ha tirato in ballo anche un altro inquilino della Casa. Quest’ultimo proprio durante i primi mesi aveva tentato un avvicinamento alla showgirl, tra l’altro senza successo.

Elisabetta Gregoraci, il follower indignato: “Sei pessima”

Già, un utente ha accusato Elisabetta di essere addirittura l’amante di un ex gieffino, impegnato da mesi con un’altra donna e che non sembra avere nessuna intenzione di cambiare la sua situazione sentimentale.

“È diventata l’amante di Pierpaolo, che schifo. Almeno fallo lasciare… È fidanzato, sei una mamma, ci sono persone che ti vedono e hanno fatto, ma che schifo è questo? Sei pessima”questo il duro attacco della fan, assolutamente senza fondamento, visto che la storia tra Pretelli e la Salemi continua a gonfie vele e non lo nascondono, facendosi romantiche dediche.

La risposta di EliGreg, tra l’altro mai stata contraria alla love story tra i due, non è tardata ad arrivare: “Ma non ti vergogni? Fossi in te mi vergognerei”.