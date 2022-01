bomba-emma-marrone-e-stefano-de-martino,-ritorno-di-fiamma.-lei-gli-dedica-parole-d’amore-sui-social,-fan-impazziti

Emma Marrone parole d’amore per Stefano De Martino che hanno scatenato il web. La cantante Emma Marrone ha scritto al ballerino dolci parole su Instagram per il suo nuovo programma, Bar Stella. Emma è tornata proprio nelle scorse ore a scrivere al suo storico ex Stefano de Martino. Parole che molti hanno visto come una nuova dichiarazione d’amore e che di sicuro indicano un riavvicinamento importante tra i due.

L’artista salentina ha voluto manifestare pubblicamente il suo apprezzamento per i grandi risultati della nuova trasmissione del ballerino. Proprio in questi giorni, infatti, Stefano de Martino si sta godendo il successo di Bar Stella. La trasmissione che conduce su Rai Due in seconda serata dalle 22:40 a partire dallo scorso 28 dicembre sta avendo infatti molto successo. La prima puntata ha registrato oltre 1 milione di telespettatori, con uno share del 6,3%.

Numeri importanti per De Martino che ha già per l’appunto alle spalle endorsement di un certo livello come quello della ex fidanzata. Emma Marrone ha ritenuto doveroso congratularsi con De Martino tramite le sue Instagram Stories. Riprendendo con il telefono la televisione comodamente seduta sul divano, l’artista ha dedicato all’ex un “Proud” (“orgogliosa”, in inglese). Che dimostra come, dopo tanto tempo, i rapporti fra i due siano ancora ottimi.

Bar Stella di Stefano de Martino: come funziona il programma

Come precisato dal suo conduttore, Bar Stella è “un format in cui porto in televisione un pezzo di me, della mia vita, della mia storia e di quella della mia famiglia”. Nel programma, dunque, De Martino non gioca soltanto il ruolo di presentatore, ma anche quello di autore. In ogni puntata di Bar Stella si affronta un tema diverso, di cui si discute all’interno del bar. Il locale è “di proprietà” di Stefano de Martino e qui vari ospiti soprattutto comici e musicisti, si susseguono uno dopo l’altro.

Uno dei punti di forza su cui il team autoriale sta puntando di più è quello di scegliere volti nuovi e freschi che possano trovare il giusto spazio promozionale. L’idea di base è proprio quella di ricreare il vero bar che fa parte della storia di De Martino. In ogni puntata, il ballerino ricorderà aneddoti e curiosità sul locale che il bisnonno Michele aveva aperto nel 1922 e che era stato ereditato dal nonno Stefano. Nel vero Bar Stella, Stefano de Martino ha passato l’infanzia: chi sa se si sarebbe mai immaginato che quelle mura sarebbero diventate l’ispirazione per uno show televisivo?

