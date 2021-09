bomba-ferragnez,-chiara-ferragni-chiede-il-divorzio,-lo-sfogo-sui-social.-tutto-colpa-di-un’altra-donna,-fedez-disperato

Da ‘Mi fai venire voglia di futuro’ a ‘Mi fai venire voglia di divorzio’ è un attimo. I Ferragnez hanno da poco festeggiato il loro anniversario e, per l’occasione, Fedez ha portato la sua bella moglie su una piattaforma in mezzo al mare, dove le ha dedicato la sua nuova canzone, scritta appositamente per lei. Tutto molto commovente, non fosse che a distanza di pochi giorni il testo del singolo è già stato cambiato dalla stessa Chiara che ha pubblicato su Instagram il commento, infastidita dalla foto del rapper con un’altra donna. Scene di gelosia che nella coppia sono capitate più di una volta.

Fedez, infatti, non ha mai nascosto la sua passione per Gigi Hadid. Ogni anno, alla fashion week di Milano, non perde occasione per pubblicare stories della modella che sfila davanti a lui o fotografie scattate insieme a lei. Quest’anno, in particolare, le ha dedicato anche un post. Post che ha messo in pericolo la serenità dei Ferragnez. A far arrabbiare Chiara, in particolare, la frase scritta come accompagnamento allo scatto: “Mi fai venire voglia di futuro… Ah no!”. Sicuramente, non è carino utilizzare le stesse parole dedicate alla moglie per il loro anniversario per un’altra donna.

Così, Chiara ha trovato il modo per vendicarsi di Fedez. Ha mantenuto la stessa tonalità della nuova canzone di suo marito, cambiando però la parola finale. Futuro si è quindi trasformato in divorzio. Una scena di gelosia che però non deve far preoccupare i fans dei Ferragnez. Marito e moglie hanno preso subito sul ridere la vicenda. Non solo, il rapper ha repostato subito il commento di sua moglie, rendendolo virale. Entrambi hanno imparato molto bene a manipolare i social a loro favore e hanno subito capito che questa battuta li avrebbe portati ancora su tutte le locandine.

Non solo, i Ferragnez hanno continuato a giocare su questo gioco di parole per tutta la serata. Dopo aver partecipato alla sfilata di Versace per Fendi, hanno alzato leggermente il gomito durante i festeggiamenti. Lo stesso Fedez, in una sua storia su Instagram, ha ammesso di essere leggermente ubriaco. Così, tornando a casa, i due hanno pubblicato un video mentre erano in ascensore, brilli e contenti, cantando il singolo che inneggia al loro amore. Sostituendo ancora una volta la parola futuro con la parola divorzio. A far capire che tra loro è ancora tutto rose e fiori.

Tra i Ferragnez tutto va per il meglio, come si capisce anche dal post pubblicato da Chiara dopo aver ascoltato la famosa canzone: “Giuro mi fai venire voglia di futuro è forse una delle dediche più piene di significato che si possano fare e ricordo benissimo il momento in cui mi hai detto una cosa simile per la prima volta. Era ottobre 2016, ci frequentavamo da un mesetto (e per la maggior parte del tempo di nascosto) ed eravamo a cena insieme.

A un certo punto mi hai detto ‘dai vieni vicino a me’, mi hai abbracciata e mi hai sussurrato ‘io non vedo l’ora di avere una famiglia con te’ e questa frase mi ha colpita ed affondata: per me non c’è niente di più bello e sexy che vedere un uomo che è fiero di amare la propria persona e non veda l’ora di progettare un futuro insieme, senza paura. Questo è stato uno dei primi momenti in cui ho capito che probabilmente eri la mia persona. Con tutti i nostri casini, le centinaia ti litigate, i mille difetti che abbiamo noi siamo noi, e non sceglierei mai nessun altro”. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bomba Ferragnez, Chiara Ferragni chiede il divorzio, lo sfogo sui social. Tutto colpa di un’altra donna, Fedez disperato proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.