bomba-ferragnez,-fedez-choc-contro-chiara-ferragni-dopo-sanremo-:-“ecco-cosa-mi-ha-fatto,-sono-un-fiume-di-lacrime”.-fan-increduli

Adesso che è finalmente salito sul podio del Festival di Sanremo ottenendo un secondo posto, Fedez torna a parlare di quando ha rischiato l’eliminazione dalla competizione a causa di un piccolo spoiler. Il rapper ha svelato che il suo errore sarebbe stato causato da Chiara Ferragni. Si sa che le canzoni che gareggiano all’Ariston devono essere completamente inedite. Nel caso del cantante, che ha pubblicato una storia su Instagram in cui se ne potevano sentire solo 6 secondi, è stata fatta un’eccezione appunto perché in così poco tempo del singolo non si capiva praticamente nulla.

Sono state altre le eccezioni fatte in passato al Festival di Sanremo, dunque qualche errore c’è stato ed è stato perdonato. Fedez ha avuto così l’opportunità di esibirsi finalmente su un palco, anche senza pubblico, insieme alla sua partner Francesca Michielin. La canzone ha da subito conquistato il pubblico e, nonostante nella classifica della seconda serata fosse solo al 17esimo posto, ha presto scalato la vetta conquistando la seconda posizione dopo i Maneskin, che hanno invece vinto il 71esimo Festival di Sanremo con la canzone Zitti e Buoni. Ma le cose sarebbero potute andare diversamente.

La colpa della distrazione di Fedez sarebbe tutta da imputare a Chiara Ferragni. I social sono il suo regno, ma a volte possono rivoltarsi contro di lei e soprattutto contro suo marito. Il rapper ha raccontato a Radio2 che quel giorno stava editando il video, ma la moglie gli ha portato fretta pur sapendo che doveva fare molta attenzione. “Non sto dicendo che è colpa di Chiara, sto raccontando la storia” ha voluto specificare. Sempre sua moglie, però, ha apprezzato molto un pezzettino di video dove c’era Leone, suggerendogli di pubblicarlo sul suo profilo di Instagram.

Un po’ la fretta di raggiungere la famiglia, un po’ voler seguire il consiglio di sua moglie, Fedez pubblica una storia in cui gli sfuggono 6 secondi della canzone. Subito dopo, non rendendosi conto dell’errore fatto, è entrato in ascensore. Solo in quel momento, riguardandola, si è reso conto dell’accaduto. Ma la linea era scarsa e pur tentando di eliminarla non ci è riuscito. Anche in garage il cellulare non prendeva, quindi il cantante è dovuto tornare di corsa sopra. “Un misto di sfortuna incredibile. Il tempo che dal garage torno su è passato un minuto, basta. Io disperato, piangevo come un pazzo”.

Se Fedez accusa Chiara Ferragni di averlo portato al grave errore in quella fatidica giornata, oggi la ringrazia del supporto ricevuto nel corso del Festival di Sanremo. In molti hanno criticato la regina dei social per aver truccato la competizione, con la sua esplicita richiesta di aiuto a ben 22 milioni di follower, che ha messo suo marito sicuramente in vantaggio rispetto agli altri concorrenti in gara. “Cosa potevate aspettarvi da mia moglie? – domanda Fedez – Mi hanno sempre insegnato che una moglie sostiene un marito e viceversa – ha aggiunto Fedez – posso solo dire di essere fortunato.” Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bomba Ferragnez, Fedez choc contro Chiara Ferragni dopo Sanremo : “Ecco cosa mi ha fatto, sono un fiume di lacrime”. Fan increduli proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.