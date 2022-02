Bomba Festival di Sanremo 2023, Fiorello svela chi sostituisce Amadeus: “La decisione è già stata presa”

E’ di Rosario Fiorello la notizia che vede Amadeus al timone del Festival di Sanremo per la quarta volta consecutiva. Insomma nessuno sostituirà l’amico di sempre. Il famoso comico siciliano è stato ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, che va in onda il martedì, mercoledì e giovedì nella seconda serata di Rai 1. Il programma iconico della rete di Stati, che va avanti ormai da venticinque edizioni, segue una linea editoriale legata agli avvenimenti della politica, come ai grandi fatti di cronaca e alle mutazioni della società. E se si parla di società italiana non si può non parlare degli effetti dell’importante kermesse musicale.

Da Porta a Porta si è quindi parlato del Festival di Sanremo ma soprattutto di chi lo condurrà per la sua 73esima edizione, nel 2023. Secondo Fiorello, Amadeus sarà di nuovo il protagonista dell’evento più importante. “Certo che lo farà, ha già il rogito pronto” ha esclamato il comico, che probabilmente accetterà anche il compito di stargli accanto ancora una volta. Quest’anno la sua presenza sul palco dell’Ariston è stata molto ridotta. Il siciliano infatti ha preso parte solo a una delle cinque serate dedicate alla kermesse. Ma siamo certi che sarà sempre insieme al suo grande amico.

E’ ovvio anche ai più critici che Amadeus ha saputo riportare il Festival di Sanremo ai suoi fasti di una volta. I suoi tre anni alla direzione artistica sono stati una vera e propria escalation. Nel 2020 lo abbiamo visto impacciato sul palco dell’Ariston, quasi freddo, sempre pronto a cedere la parola a Fiorello che si può dire sia stato il vero personaggio protagonista. Il secondo anno ha continuato a cedere spazio all’amico di sempre, ma si è mostrato furbo nella scelta delle canzoni in gara. Ha dovuto anche affrontare i problemi legati alla pandemia, esibendosi davanti a una platea completamente vuota.

Portare al Festival di Sanremo un gruppo come i Maneskin, circondarli di artisti giovani e nuovi, ha avvicinato al Festival di Sanremo il pubblico più giovane, che ha deciso di dare fiducia ad Amadeus anche nel 2022. Ma quest’anno il presentatore ha capito di non poter lasciare andare la fascia old dei telespettatori, e ha messo in gara personaggi come Gianni Morandi, Ranieri ed Elisa che fa sempre breccia nel cuore di tutti. L’arrivo di Morandi sul podio è un segno di quanto i big della musica italiana abbiano ancora presa sul loro pubblico e siano amati incondizionatamente.

Non solo, quest’anno abbiamo visto un Amadeus più sicuro, più protagonista, finalmente fuori dalla gonnella di Fiorello, che ha partecipato solo alle prime puntate. Per questo, è chiaro che la Rai sia convinta di voler continuare su questa strada che è risultata vincente. Le parole di Carlo Fuertes, AD della rete di Stato, sono state chiare: “Amadeus al Festival di Sanremo 2023? Mi atterrei a una metafora calcistica: squadra che vince non si tocca. Sarebbe folle non partire da questa idea, ma il primo a volerlo deve essere Amadeus e ne dobbiamo parlare con lui. Non c’è niente di definito, dobbiamo decidere tutti insieme”. E secondo Fiorello la decisione è già stata presa.

