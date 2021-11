bomba-festival-di-sanremo,-annunciati-due-super-big-e-un-grande-escluso.-e-spunta-chi-sostituisce-fiorello

A breve si terrà la 72esima edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Se il direttore artistico è un dato certo, adesso tutta l’attenzione è concentrata su quali saranno gli artisti in gara e su chi lo affiancherà sul palco dell’Ariston. Sono già due i nomi dei big che potrebbero partecipare: Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Si prospetta un reale ritorno alla classica kermesse. Durante l’ultima edizione, il famoso presentatore Rai si è distinto per la scelta di brani innovativi e diversi dal solito. L’unica old ad essere presente è stata Orietta Berti.

Che grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo ha ottenuto un grande successo con i giovani, esploso grazie al singolo Mille insieme a Fedez e Achille Lauro. A vincere sono stati i Maneskin, un gruppo rock decisamente distante da quelle che sono le solite canzoni che vincono la competizione. Questo cambiamento si è dimostrato positivo, dal momento che la band ha vinto gli Eurovision e sta conquistando il mondo intero. Adesso però sembra che Amadeus voglia fare un passo indietro e tornare a mostrare la solita musica italiana, romantica e un po’ datata, ma sempre bellissima.

Gianni Morandi e Massimo Ranieri sono due veterani del Festival di Sanremo. Il primo ha partecipato per tre volte come concorrente, portando a casa la vittoria nel 1987 col brano Si può dare di più, accompagnato da Enrico Ruggieri e Umberto Tozzi. Non solo, è stato il presentatore della kermesse nel 2011 e nel 2012. Il secondo, invece, ha partecipato per sei volte come concorrente, non riuscendo però a vincere. Riportarli entrambi sul palco dell’Ariston è un sogno per Amadeus e anche se la loro partecipazione non è ancora ufficiale, le voci che si stanno rincorrendo fanno presagire che manchi davvero poco.

Un altro obiettivo del direttore artistico del Festival di Sanremo è quello di far tornare in Italia una star internazionale. Una donna che non è Lady Gaga o Madonna, ma è altrettanto super pop e famosissima. La scelta è veramente molto vasta. Sarebbe un sogno avere in Italia Jennifer Lopez, la star delle star. Ma sono moltissime le super girl che hanno conquistato il mondo con la loro musica, tra Rihanna, Beyonce, passando per Shakira. L’ultima edizione della kermesse ha visto invece in risalto Elodie, star italiana che è riuscita a fare uno spettacolo di stampo americano, conquistando il pubblico.

Tutti vogliono partecipare al Festival di Sanremo e adesso la curiosità ricade su quali saranno i protagonisti che aiuteranno Amadeus nella conduzione. Fiorello, a quanto pare, potrebbe tirarsi indietro. Mentre nelle ultime settimane sono state molto forti le voci riguardanti Alessia Marcuzzi. La famosissima ha da poco chiuso il contratto con la Mediaset e non si sa quale sarà il suo futuro televisivo. Ma Bubino Blog è intervenuto a smentire il pettegolezzo: “Dobbiamo purtroppo smentire la presenza di Alessia. Ancora il cast deve essere definito e il nome della conduttrice non sarebbe nei molti nomi in lizza”.

