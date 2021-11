Bomba Festival di Sanremo, Sangiovanni fatto fuori per un altro cantante. Ecco chi è. “Sgarro a Maria de Filippi”. Fan furiosi

A breve si terrà la 72esima edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Se il direttore artistico è un dato certo, adesso tutta l’attenzione è concentrata su quali saranno gli artisti in gara e su chi lo affiancherà sul palco dell’Ariston. Già sono stati fatti i nomi di due grandi big della musica italiana: Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Ma sembra che la canzone del primo abbia vinto sulla proposta di un giovane cantante appena conosciuto nel panorama italiano. Si tratta di Sangiovanni, conosciuto dal pubblico italiano grazie alla scuola di Amici di Maria De Filippi.

A quanto si dice, la sua canzone non avrebbe convinto la giuria del Festival di Sanremo e al suo posto sarebbe stata scelta proprio quella di Massimo Ranieri, un nuovo inedito scritto in collaborazione con Adriano Celentano. Si prospetta un reale ritorno alla classica kermesse. Durante l’ultima edizione, il famoso presentatore Rai si è distinto per la scelta di brani innovativi e diversi dal solito. L’unica old ad essere presente è stata Orietta Berti. A vincere sono stati i Maneskin, un gruppo rock decisamente distante da quelle che sono le solite canzoni che vincono la competizione.

Questo cambiamento si è dimostrato positivo, dal momento che la band ha vinto gli Eurovision e sta conquistando il mondo intero. Adesso però sembra che Amadeus voglia fare un passo indietro e tornare a mostrare la solita musica italiana, romantica e un po’ datata, ma sempre bellissima. Gianni Morandi e Massimo Ranieri sono due veterani del Festival di Sanremo. Il primo ha partecipato per tre volte come concorrente, portando a casa la vittoria nel 1987 col brano Si può dare di più, accompagnato da Enrico Ruggieri e Umberto Tozzi. Non solo, è stato il presentatore della kermesse nel 2011 e nel 2012.

Il secondo, invece, ha partecipato per sei volte come concorrente, non riuscendo però a vincere. Riportarli entrambi sul palco dell’Ariston è un sogno per Amadeus e anche se la loro partecipazione non è ancora ufficiale, le voci che si stanno rincorrendo fanno presagire che manchi davvero poco. Oltre ai due big, le voci dicono che al Festival di Sanremo potrebbero esserci moltissimi altri artisti già molto affermati in Italia: Gianluca Grignani che spopolò nel 1995 con Destinazione Paradiso, Povia che vinse nel 2006 con Vorrei avere il becco; e oi ancora Elisa, Emma, Alessandra Amoroso e Tommaso Paradiso.

Un altro obiettivo del direttore artistico del Festival di Sanremo è quello di far tornare in Italia una star internazionale. Una donna che non è Lady Gaga o Madonna, ma è altrettanto super pop e famosissima. La scelta è veramente molto vasta. Sarebbe un sogno avere in Italia Jennifer Lopez, la star delle star. Ma sono moltissime le super girl che hanno conquistato il mondo con la loro musica, tra Rihanna, Beyonce, passando per Shakira. L’ultima edizione della kermesse ha visto invece in risalto Elodie, star italiana che è riuscita a fare uno spettacolo di stampo americano, conquistando il pubblico.

