Bomba Flavio Insinna, il licenziamento inatteso. Lo sfogo choc: “Delusione e mancanza di rispetto”. Chi prende il suo posto

La prima puntata di Don Matteo 13 ha fatto molto discutere e ha causato, in particolare, le lamentele di Milena Miconi che per anni ha prestato il suo volto per la serie. Quest’anno il pubblico affezionato della fiction Rai è in fermento per il radicale cambiamento avvenuto. Terence Hill, che ha interpretato il famoso prete sin dal suo esordio, ha deciso di dire addio alle scene. Ma la rete di Stato non è riuscita a rinunciare a un personaggio tanto amato dal suo pubblico e ha deciso di sostituirlo, con un volto più giovane e decisamente conosciuto: quello di Raul Bova.

Mentre i telespettatori si concentrano su questo nuovo personaggio per capire se saprà affrontare nel modo giusto questo passaggio di staffetta, l’attenzione viene subito spostata verso il capitano Anceschi ( Flavio Insinna) e sua moglie, Laura Respighi, che è stata la protagonista della prima puntata di Don Matteo 13. Già era stata annunciata l’uscita di scena dell’attrice, ma quel che ha mosso le critiche è stata la modalità. Infatti, la donna è andata via dalla serie dopo aver tradito suo marito e aver deciso di abbandonare lui e la figlia quindicenne che hanno avuto insieme. In molti pensano sarebbe stata una scelta migliore farla morire.

La stessa Milena Miconi, interprete del personaggio di Laura Respighi moglie di Insinna in Don Matteo, ha avuto da ridire sulla scelta degli sceneggiatori. L’attrice ha girato la prima puntata sicuramente con il malcontento, ma soltanto dopo la messa in onda di quest’ultima si è lasciata andare a uno sfogo sui social media. In particolare, la donna non ha accettato il fatto che il suo personaggio, cui sicuramente era molto affezionata, sia stato dipinto nel modo sbagliato. Ma sicuramente non era il suo il compito di stabilire cosa sarebbe dovuto accadere all’interno della fiction, la cui trama è in mani altrui.

“Moglie infedele e madre che abbandona la figlia. Ma chi ci crede che Laura Respighi abbia ripetutamente tradito il capitano Anceschi abbandonando una figlia di quindici anni? Che la gente possa credere nella redenzione è giusto, ma che si possa bere qualunque cosa perché tanto è finzione, no. Molto meglio farla morire la povera Laura piuttosto che disegnarla come il peggiore degli archetipi femminili”. Insomma, secondo Milena Miconi il suo personaggio in Don Matteo non ha seguito l’evoluzione che le è stata data dai sceneggiatori, che lo avrebbero scelto soltanto in favore di trama.

Probabilmente, i tradimenti avranno un’influenza sul capitano Anceschi che servirà per le puntate successive. Ma Milena Miconi non perdona questa scelta, e se ne è lamentata anche nel corso di una intervista che ha rilasciato a Fanpage: “Credo sia una mancanza di rispetto nei confronti delle donne, viene fuori un’immagine terribile, bruttissima. Non puoi pensare di distruggere così un personaggio. Hanno deciso che questa dovesse essere una stronza, ma perché? Ma poi è proprio brutto. Una roba orrenda. Devo essere onesta. E’ vero che io non c’entro niente perché sono solo l’attrice che l’ha interpretata, però in tanti hanno amato Laura e ancora mi fermano per strada chiamandomi ‘il sindaco’.

Non è la prima lamentela quella di Miconi verso gli sceneggiatori e i colleghi di Don Matteo. La stessa attrice tempo fa aveva dichiarato di aver chiamato il collega Insinna per sapere che sorti avrebbe avuto il suo personaggio ma che lo stesso non le avrebbe rivelato nulla pur sapendo che sarebbe stata fatta fuori dopo solo una puntata della fiction. Insomma un malcontento che si è abbattuto sull’intero cast della famosa fiction. Chi verrà al suo posto? sicuramente un nuovo volto che potrà dar vita ad una nuova storia d’amore proprio con Insinna.

