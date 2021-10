Bomba Forum, Fabrizio Bracconeri dopo anni confessa: “Mi ha fatto fuori. Barbara Palombelli non ha cuore. Cos’è successo”

Barbara Palombelli è stata accusata da uno dei volti storici di Forum di non condurre il programma con il cuore. La trasmissione Mediaset va in onda a partire dagli anni ’90 e, puntata dopo puntata, mette in scena dei processi giudiziari con le vere sentenze. Due contendenti affidano quindi la soluzione del loro contrasto al giudizio di un arbitro. Il tutto gestito dalla presentatrice che, negli ultimi anni, si trova sempre più spesso al centro delle polemiche. Oggi a parlarne è un attore, Fabrizio Bracconeri, che abbiamo conosciuto negli anni ’80 come Bruno de I ragazzi della Terza C.

La fiction ha visto la sua fine ormai tantissimo tempo fa ma ha riscosso talmente tanto successo da rimanere nel cuore dei suoi telespettatori. Bruno, il personaggio interpretato da Fabrizio Bracconeri, aveva una simpatia genuina e si distingueva per i suoi inconfondibili capelli rossi. Dopo la sua esperienza nella serie televisiva, approdò a Forum, dove raccoglieva i sassolini per la bilancia della giuria popolare. A quei tempi la trasmissione Mediaset non era condotta da Barbara Palombelli, ma da Rita Dalla Chiesa. Con il cambio di conduzione, avvenuto nel 2013, è scomparso anche l’attore.

In molti pensarono che Fabrizio Bracconeri non avesse preso più parte a Forum proprio a causa del cambiamento nel volto principale. Tra lui e la ex presentatrice si era instaurato un bel feeling che, probabilmente, non era nato con Barbara Palombelli. Dopo anni da quell’episodio, tuttavia, l’attore si è raccontato in un’intervista e ha svelato la verità riguardo il suo abbandono. Sono stati gli autori del programma che non lo hanno più ricontattato, determinando così la fine dell’incarico. Da quel momento, l’uomo ha ammesso di non aver più seguito la trasmissione.

Il motivo? Non lo appassiona. Soprattutto, non gli piace come la conduce Barbara Palombelli. Fabrizio Bracconeri preferiva di gran lunga la presenza di Rita Dalla Chiesa. “Ci metteva il cuore” ha rivelato nell’intervista per Vite da copertina, in onda su Tv8. Una frase che lascia ben intendere che, a detta dell’uomo, l’attuale presentatrice sia fredda nel modo di commentare e seguire i casi portati in onda con tanta enfasi. Ormai sappiamo che in scena a Forum ci sono degli attori, ma i dibattiti sono costruiti molto bene e sembrano reali al punto da invogliare chiunque a commentare e dire la propria opinione.

Del resto, pur essendo degli attori a presentare i fatti, si tratta ugualmente di storie vere e di casi realmente portati in tribunale. A Forum possiamo ritrovare la stessa situazione giudiziaria in cui ci siamo trovati noi stessi, il nostro parente o il nostro vicino. Insomma, rappresenta il litigio medio degli italiani. Per questo, gli opinionisti difendono sempre le loro opinioni con passione. Qualità che, almeno secondo Fabrizio Bracconeri, manca proprio alla padrona di casa, Barbara Palombelli. Ovviamente, ogni presentatrice ha il suo modo di portare avanti la conduzione e si tratta esclusivamente di un parere personale.

