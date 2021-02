Bomba Gemma Galgani, La confessione choc: “Ho avuto rapporti intimi dietro le quinte proprio con lui”. Non è Maurizio. Fan sotto choc, putiferio a U&D

Gemma Galgani, protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne di Maria de Filippi, è al centro di una nuova polemica che riguarda le confessioni che le Dama avrebbe fatto sugli uomini della trasmissione. Gemma Galgani, protagonista indiscussa e discussa del trono over di Uomini e Donne, è come sempre al centro di nuove polemiche. Gemma continua a frequentare i cavalieri che si presentano in studio per corteggiarla, ma si sarebbe lasciata andare a delle confidenze intime riguardo il suo passato in trasmissione. Al momento Gemma è alle prese con un trio di Maurizio che sembra la voglia corteggiare, ma in passato la dama ha avuto storie anche molto importanti all’interno dello show.

Gemma in una recente intervista si è lasciata andare, nell’impeto di una confessione, ad alcune dichiarazioni che non sono certo sfuggite ai telespettatori del dating show di Maria De Filippi: “Ho avuto rapporti completi con sole tre persone in questo studio” ha asserito la Galgani. La donna ha poi ribadito invece con Giorgio Manetti, il suo ex: “Con lui ho fatto l’amore! Non se**o!”. Con il bel Giorgio, Gemma si sarebbe lasciata andare anche dietro le quinte della trasmissione.

Nel corso delle ultime puntate sappiamo però che gli uomini con cui ha avuto rapporti sono diventati quattro, ai primi tre si aggiunge infatti l’ultimo Maurizio, altra brutta batosta per la Galgani. Intanto il pubblico a casa nonostante le numerose critiche che la Galgani riceve sui social, sembra apprezzare le vicende della dama, presente a Uomini e Donne da ben otto anni e nonostante le delusioni, sempre alla ricerca del vero amore. Il trono over riscuote sempre moltissimo successo con uno share pari al 23% con grande soddisfazione della De Filippi che proprio per questo, l’ha unito al trono classico per far alzare gli ascolti anche a quest’ultimo.

Tina contro Gemma: “Tu cerchi solo il…”

“Tu non cerchi un uomo, cerchi solo il …“, Tina Cipollari non si arrende e continua la polemica contro Gemma Galgani. Durante l’ultima puntata del trono over di “Uomini e Donne” le due “nemiche” si sono scontrate nuovamente sempre sulla solita questione: secondo l’opinionista del programma di Maria de Filippi, la dama torinese non farebbe selezione, ma sarebbe pronta alla prima occasione a spingersi sempre più, oltre il limite, con gli uomini che incontra.

Di parere opposto è, invece, Gemma che continua a sostenere di aver avuto una storia solo con quattro cavalieri durante tutto il percorso a "Uomini e Donne" . Effettivamente proprio durante le ultime puntate la dama torinese ha ripreso in considerazione Maurizio ( il poeta) dopo che lo aveva allontanato in quanto "moscio". L'uomo quindi le aveva inviato una foto a mezzo busto senza vestiti, dove mostrava un fisico prestante, e la Dama torinesi ha deciso quindi di riprenderlo in considerazione.