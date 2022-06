bomba-gf-vip-7,-alfonso-signorini-ha-scelto-i-due-nuovi-opinionisti.-l’annuncio-fa-impazzire-i-fan,-chi-sono

Mancano solo tre mesi alla nuova edizione del Gf Vip, la settima. Il reality più famoso d’Italia comincerà con tantissime novità e cambiamenti, a partire dai concorrenti sino agli opinionisti. Certa sarà la presenza fissa del conduttore Alfonso Signorini. Secondo indiscrezioni, proprio lui pare abbia lasciato trapelare i nomi dei due nuovi opinionisti che andranno a sostituire Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Scopriamo insieme di chi si tratta.

La casa del Gf Vip, la più spiata d’Italia, sta per riaprire le porta ad una nuova avventura e a tanti nuovi concorrenti. Il reality sarà condotto per la quarta volta di fila da Alfonso Signorini e ciò ha destato polemiche sul web. Molti ritengono che il conduttore non sia più in grado di ricoprire tale ruolo in quanto molto parziale e talvolta falso. Tanto che, sui social, spesso hanno lanciato dei sondaggi e delle petizioni per far ritornare Ilary Blasi o Alessia Marcuzzi al timone della conduzione. A quanto pare, però, tali richieste non sono state accolte dai vertici Mediaset. Probabilmente perché la figura di Signorini, conoscitore della vita e dei segreti di molti vip, fa sempre molto scalpore e rumore tra il pubblico. ( continua dopo la foto)

I lavori per la nuova edizione del Gf vip sono già cominciati da qualche settimana. Il reality comincerà il 19 settembre, su Canale 5. Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare delle varie voci di corridoio sia relative ai concorrenti che agli opinionisti. Alcune voci vengono messe a tacere dagli stessi diretti interessati, altre restano nell’ombra. E’ il caso, ad esempio, di Katia Ricciarelli, protagonista dell’ultima edizione del Gf. Per lei sembrava quasi certa la poltrona da opinionista ma, nelle ultime ore, qualcosa è cambiato e la cantante lirica ha smentito la sua presenza da opinionista nella nuova edizione del reality in quanto potrebbe essere impegnata nella prossima edizione di Tale e quale show su Rai 1.

Indiscrezioni sempre più accreditate annunciano che i prossimi opinionisti del Gf Vip 7 potrebbero essere Amanda Lear e Cristiano Malgioglio. Per quest’ultimo sarebbe l’ennesimo ritorno al reality targato Mediaset, in quanto ha già partecipato due volte come concorrente (2 e 5 edizione) e altre due volte come opinionista. Per la cantante francese, invece, sarebbe la prima volta che ricoprirebbe tale ruolo ma, soprattutto, sarebbe un gran ritorno in tv dopo molti anni. I due sarebbe un’accoppiata vincente sia perché sono molto amici sia perché sono sempre molto schietti, senza peli sulla lingua, decisamente idonei per il ruolo di opinionisti.

Per quanto riguarda i concorrenti, invece, potrebbero rientrare a far parte della lista dei corteggiati da Alfonso Signorini la cantante Gigliola Cinquetti, l’attrice Manuela Arcuri, le influencer Asia Gianese e Antonella Fiordelisi, Patrizia Groppelli, Francesco Chiofalo reduce da La Pupa e il Secchione. Incerto è il destino di Nunzio Stancampiano, ballerino dell’ultima edizione di Amici. Un altro nome che ha suscitato già fatto molto rumore è quello di Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen dalla quale ha avuto una figlia, Luna Marì. Insomma, sono tanti i pretendenti al trono del reality più ambito dai vip che permette di dargli visibilità a 360 gradi. Non ci resta che attendere le conferme o le smentite dai diretti interessati.

