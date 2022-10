Bomba Gf Vip 7: in casa entrerà l’ex di Antonino Spinalbese. “Sarà la nuova concorrente”

Il Gf Vip 7 continua a sconvolgere il pubblico nonostante fosse cominciato da sole poche settimane. Tra abbandoni, squalifiche, bestemmie ed eliminazioni, si conferma sempre il reality più dinamico e discusso di sempre. Quest’anno, però, non è partito col piede giusto, soprattutto per quanto riguarda il caso di Marco Bellavia. I telespettatori hanno mostrato un malcontento comune e vorrebbero addirittura che venisse formato uno nuovo cast. Non è passato nemmeno un mese e sono già in molti i fuoriusciti. Ciò significa solo una cosa: nuovi ingressi nelle prossime puntate.

Stando alle indiscrezioni, pare proprio che un nome sia già sicuro ed è quello di un’ex di Antonino Spinalbese. Quest’ultimo, a sua volta, è l’ex di Belen Rodriguez dalla quale ha avuto una figlia, Luna Marì. In casa non fa altro che parlare dell’amore che lo lega alla figlia e della mancanza che ha. Questo è uno dei motivi che spinge il ragazzo a non voler continuare fino alla fine la sua permanenza al Gf Vip. Poche ore fa, infatti, ha confidato ai suoi coinquilini di non riuscire a stare sei mesi in casa.

Il caso di Marco Bellavia e la squalifica di Ginevra Lamborghini, a cui era molto legato, hanno innescato in Antonino ulteriori dubbi e perplessità circa la sua permanenza nella casa del GF Vip. Ma, stando alle ultime voci, una sua ex potrebbe varcare la porta rossa e, dunque, ciò potrebbe portare il bel parrucchiere a prendere una decisione. La nuova concorrente potrebbe essere la modella Helena Prestes e non è una conoscenza solo di Spinalbese con cui ha avuto un flirt. Lei ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express in coppia con Nikita Pelizon formando la coppia Italia-Brasile. “Io e Nikita ci siamo incontrate una sola volta prima dell’inizio del programma. Non ci conoscevamo così bene, quindi parte della sfida e della sorpresa del viaggio, e dell’emozioni, è stata conoscersi ogni giorno.”

“Io ero più forte in una cosa, lei era più forte in un’altra. Ad esempio io da lei ho imparato ad essere un po’ meno sincera, a calibrare le parole da dire e quando dirle. Mi ha insegnato che talvolta è necessario provare a nascondere le emozioni. Lei invece penso che da me abbia acquisito un po’ di forza e di consapevolezza in se stessa. Alla fine di questo viaggio io penso di essere finalmente diventata donna, e soprattutto di aver tirato fuori la mia parte più guerriera. È stato un viaggio che mi ha fatto diventare più matura”. Queste le parole della Prestes in un’intervista a Rumors.it.

La Prestes, però, è anche un’ex di Daniele Dal Moro, anch’egli attuale concorrente del Gf Vip 7, con cui ha avuto un flirt che non tutti sanno. Dunque, Signorini scegliendola creerà un vero e proprio caos in casa in quanto la ragazza si troverà davanti una sua amica e ben due ex. Ma soprattutto, i due ragazzi come la prenderanno? Troveranno una spalla su cui contare o tra di loro ci sono vecchie ruggini? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Bomba Gf Vip 7: in casa entrerà l’ex di Antonino Spinalbese. “Sarà la nuova concorrente” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.