Bomba GF Vip 7, “Nella casa entrerà Mark Caltagirone”. La sua manager sbotta sui social

E’ ufficiale: Gf Vip 7 comincerà lunedì 19 settembre e al timone della conduzione ci sarà, per la quarta volta consecutiva, Alfonso Signorini. Al suo fianco ci sarà un duo sorprendente di opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Per quanto riguarda, invece, il cast tanti nomi sono ancora top secret, solo tre sono stati svelati sulla pagina ufficiale del programma e dallo stesso Signorini: Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati.

Proprio la partecipazione della Prati, nonostante sia stata ufficializzata solo da poche ore, ha già scatenato un putiferio sul web. Come è ben noto, l’ex showgirl entrò nella casa più spiata d’Italia già nella prima edizione del Gf Vip. Famosissima fu la sua frase “chiamatemi un taxi” e altrettanto memorabile furono i suoi alti e bassi durante la permanenza in casa tanto che chiese spesso al pubblico di voler abbandonare il reality. Pamela, però, negli anni successivi è entrata in un vortice mediatico a causa della sua finta storia con una persona altrettanto inventata, ossia Mark Caltagirone.

Tale vicenda destò un vero e proprio scandalo. La Prati, per un anno intero, fu ospite di varie trasmissione, da Domenica In a Domenica Live a Live-Non è la D’Urso, dove non faceva altro che parlare della sua storia d’amore con un tale Mark Caltagirone. Addirittura si parlava di matrimonio e dell’adozione di due figli. In ballo furono tirate anche le sue ex manager, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, complici dell’aver messo su una messa in scena. Solo dopo tantissimi mesi la Prati confessò e si rese conto che quel famoso Mark non è mai esistito.

Dunque, il Gf Vip potrebbe darle la possibilità di rimediare sia alla partecipazione della prima edizione sia di ricominciare un nuovo capitolo della sua vita. Lei stessa, infatti, ha dichiarato di essere cambiata, di aver capito tante cose e di essere pronta per questa nuova avventura. C’è da dire che un reality del genere è capace anche di mettere alla luce la vita privata e introspettiva di ogni concorrente al punto di far confessare man mano ogni debolezza e ogni vicissitudine. Dunque, senza dubbio, in qualche puntata sarà protagonista la finta di storia della Prati con Mark Caltagirone.

Ancora una volta il pubblico dovrà assistere a quello che per mesi è stato definito 'trash'. Signorini, però, molto probabilmente cercherà di estorcere alla Prati tutta la verità sulla vicenda. Eliana Michelazzo, appena saputa la partecipazione della sua ex amica, ha pubblicato una instagram story. "Al momento non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione (giornalisti non chiamatemi, grazie). Ho letto tutti i messaggi che mi avete mandato. La verità la sappiamo entrambe. Ma il tempo sarà galantuomo. Ne sono certa". Senza dubbio, dunque, si tornerà a parlare di tutto ciò che è accaduto qualche anno fa e non mancheranno frecciatine e scontri tra le due donne.

Bomba GF Vip 7, “Nella casa entrerà Mark Caltagirone”. La sua manager sbotta sui social scritto su Più Donna da Imma Bartolo.