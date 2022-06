Bomba Gf Vip 7: Riconfermata la Bruganelli e fatta fuori la Volpe. “L’ha cacciata proprio Sonia, cos’è successo”

Colpo di scena GF Vip: metà del rebus relativo alle nuove opinioniste del Grande Fratello Vip 7 è stato risolto, questo almeno è ciò che ufficializza senza dubbi il sempre puntuale TvBlog. E chi si siederà su uno dei due ambiti scranni per commentare le vicende dei ‘vipponi’ che entreranno nella Casa più spiata d’Italia a partire da settembre? Di nuovo lei, Sonia Bruganelli, la vispa moglie di Paolo Bonolis.

Ma come? Proprio la produttrice televisiva non aveva detto a più riprese che non avrebbe più messo piede negli studi del reality show? Sì, l’aveva detto, ma pare che l’asfissiante corteggiamento di Alfonso Signorini le abbia fatto cambiare idea. TvBlog ha ricordato che la Bruganelli, in una intervista rilasciata in tempi non sospetti, aveva dichiarato che avrebbe ricoperto il ruolo di opinionista al Gf Vip per la seconda volta consecutiva soltanto se fosse stata da sola.

A onor del vero fu un’esternazione tra il serio e il faceto. Un’altra ‘commentatrice’ o un altro commentatore sarà quasi certamente arruolato dal team che lavora al GF Vip 7, ma quel che si dà per certo è che Sonia ci sarà. Nulla da fare invece per Adriana Volpe, l’altra opinionista della sesta edizione del reality show. Uno scherzo del destino se si considera che la conduttrice trentina, laddove fosse arrivata la riconferma, avrebbe accettato con entusiasmo di indossare nuovamente i panni della scrutatrice delle dinamiche del gioco.

La Bruganelli, che sembrava categorica (“Una volta basta e avanza, ora torno al mio lavoro da produttrice”), pareva la persona più difficile da convincere. Evidentemente il potere di persuasione di Signorini funziona a meraviglia. Da segnalare inoltre che la voce trapelata nei giorni scorsi che voleva come opinionisti del nuovo Gf Vip gli ex Morgan e Asia Argento è risultata priva di fondamento.

GF Vip 7, Svelata la data di partenza

TvBlog ha anche svelato la data di partenza della settima edizione del reality che, anche quest’anno, sarà trasmesso su Canale Cinque in prima serata e su Mediaset Extra h24. L’appuntamento per gli affezionati al Gf Vip è per lunedì 19 settembre. Capitolo cast: secondo alcune indiscrezioni delle ultime ore, ci sarà senza dubbio tra i nuovi inquilini la cantante Fiordaliso. Ad assicurare che l’ex naufraga de L’Isola Dei Famosi 2016 ha firmato è stata la testata 361Magazine.

