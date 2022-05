Bomba GF Vip, Adriana Volpe fatta fuori e offesa da Signorini: “Alzo il livello degli opinionisti, ecco chi ci sarà al suo posto”

Alfonso Signorini e tutta la produzione del GF Vip sono già all’opera per la formazione del cast che ci terrà compagnia a partire da settembre. Ma sembra che anche il nome di Adriana Volpe sia stato messo da parte. Durante l’ultima edizione la donna ha assunto il ruolo di opinionista insieme a Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. La coppia è risultata vincente perché ha creato un piccolo reality nel reality. Sin dalla prima puntata, infatti, è parso chiaro a tutti che tra le due non era nata una certa simpatia. Ed entrambe non hanno rinunciato a lanciare frecciatine e discutere durante lo show.

Le abbiamo viste farsi brutti scherzi sui social, le abbiamo viste criticarsi a vicenda, le abbiamo viste discutere fortemente al GF Vip e voltarsi ognuna da un lato per non parlarsi. Un rapporto che ci ha coinvolto ed entusiasmato, al punto che i telespettatori si sono divisi in due gruppi: quelli pro Adriana Volpe e quelli pro Sonia Bruganelli. Ma la cosa più interessante è che litigio dopo litigio le due opinioniste hanno imparato a conoscersi, a mettere da parte l’incompatibilità iniziale e sono riuscite quasi a volersi bene. Per la felicità di Alfonso Signorini, che ha marciato molto sulla situazione.

Sappiamo già con certezza che Sonia Bruganelli non prenderà parte alla prossima edizione del GF Vip. La moglie di Paolo Bonolis ha espresso chiaramente il suo disinteresse per il mondo dello spettacolo, facendo capire di preferire rimanere dietro le quinte o in programmi che più la fanno sentire a suo agio. Da quel momento ci siamo domandati la sorte di Adriana Volpe. Oggi a far nascere i primi dubbi sulla sua presenza in qualità di opinionista alla prossima stagione del reality è Dagospia, sempre molto informato su quello che accade dietro le quinte del piccolo schermo.

Secondo il portale Adriana Volpe non ci sarà. A quanto pare Alfonso Signorini vorrebbe ‘alzare il livello’ degli opinionisti del GF Vip. Parole che ci fanno comprendere che potrebbero esserci dei volti maggiormente famosi, o dalla reputazione migliore. Ancora non si sa chi potrebbe prendere il posto delle due donne che hanno tenuto banco quest’anno. Si è tanto parlato di una possibile presenza di Soleil Sorge, che ha conquistato le simpatie del conduttore con la sua lingua biforcuta e il suo modo di esprimersi durante la scorsa stagione. Ma nulla è definito e sicuramente la giovane non alzerebbe il livello.

Per scoprirne di più dovremo aspettare, intanto non possiamo fare altro che domandarci quale sarà il futuro di Adriana Volpe in Mediaset. Dopo la rottura con la Rai e il periodo di stallo su Tv8, la presentatrice sembrava essere stata accolta dalla Mediaset in grande stile, con questo ruolo nel GF Vip. Un buon modo per farla conoscere dai telespettatori di Canale 5 molto affezionati al reality.

Adesso che la sua poltrona al Gf Vip potrebbe essere occupata da altri, quale sarà il suo futuro lavorativo? Attualmente nel palinsesto sembra non esserci nulla in serbo per lei. Che i vertici abbiano cambiato idea? E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Bomba GF Vip, Adriana Volpe fatta fuori e offesa da Signorini: “Alzo il livello degli opinionisti, ecco chi ci sarà al suo posto” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.