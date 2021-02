bomba-gf-vip,-alda-d’eusanio-sbotta-dopo-essere-stata-cacciata-e-lascia-tutti-sotto-choc.-ecco-cosa-ha-confessato

Dopo la squalifica con effetto immediato dal Gf VIP, Alda D’Eusanio commenta la decisione presa da Mediaset. Ma la presentatrice non ha ben chiaro cosa si accaduto e quindi le sue dichiarazioni sono alquanto confusionarie. Ad annunciare la squalifica con effetto immediato di Alda D’Eusanio dal Gf VIP è stata Mediaset che ha divulgato un comunicato stampa a riguardo:

“Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente Alda D’Eusanio da “Grande Fratello Vip“. L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella Casa. Un comportamento grave e imperdonabile. Soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv. Ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni”.

La prima dichiarazione di Alda D’Eusanio dopo la squalifica

Subito dopo l’espulsione dal Gf VIP, Alda D’Eusanio è stata raggiunta dall’agenzia di stampa Adnkronos che le ha chiesto come avesse preso la decisione di Mediaset sull’espulsione dal reality. La giornalista non rendendosi ancora conto della sua parole e della gravità delle conseguenze che hanno scatenato ha risposto: Appena capisco bene cosa è successo… Ne riparliamo

ma Perché la concorrente è stata squalificata? Il motivo dell’immediata squalifica sono le reiterate dichiarazioni inopportune dall’arrivo nel reality. Dal termine razzista per il quale è stata graziata dal televoto, passando per la pedofilia di Dante Alighieri, alle continue illazioni contro le colleghe Maria De Filippi e Federica Panicucci.

Ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso definitivamente è senza dubbio l’ultima sconsiderata dichiarazione su Laura Pausini e il compagno Paolo Carta: “Questa qui c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte…Il Grande Fratello ha quindi dovuto censurare parte della conversazione come accaduto quando Alda D’Eusanio aveva parlato della moglie di Maurizio Costanzo

Alda D’Eusanio su Maria De Filippi «Vive dentro la tv»

Subito dopo la puntata del Gf VIP di lunedì 1 febbraio, infatti Alda D’Eusanio era intenta a consolare Dayane Mello che era giù di morale, e ha tirato in ballo Maria De Filippi, proponendo una sua opinione sulla conduttrice che ha costretto gli autori ad abbassarle il volume del microfono. Ecco come è iniziato il discorso della D’Eusanio a Dayane Mello: Secondo te chi è che sta meglio di te in questo momento. Una persona famosa, una persona che ti pare. Tipo di solito uno dice «io sono scontenta perché c’è qualcuno che sta meglio di me». Bene: chi sta meglio di te? Maria De Filippi?

La Mello, non capendo bene dove volesse andare a parare, ha annuito e a quel punto c'è stato l'ennesimo scivolone della concorrente del Gf VIP Alda D'Eusanio: "Maria De Filippi pensi che stia meglio di te? E' una che vive dentro la televisione dalla mattina alla sera, non sa veramente cos'è avere un figlio, non sa che cosa è star… Nel bel mezzo del discorso su Maria De Filippi, però, gli autori del Gf VIP hanno deciso di rimuovere l'audio evitando che gli spettatori della diretta potessero ascoltare il seguito dello sproloquio fuori luogo della concorrente.

