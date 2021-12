Bomba GF Vip, Aldo Montano contro Manuel Bortuzzo “Non sarà lui a vincere, Ecco chi lo merita davvero” Fan sotto choc

Aldo Montano ha deciso di uscire dal GF Vip e adesso, una volta fuori dalla casa più spiata d’Italia, ha detto la sua sui protagonisti con cui ha condiviso questo percorso. Ai concorrenti è stata svelata da poco la data di chiusura del reality. Grazie agli ascolti che hanno soddisfatto ancora una volta le aspettative della Mediaset, la trasmissione condotta da Alfonso Signorini durerà ancora fino al 14 marzo del 2022. Alcuni Vipponi, però, hanno deciso di rinunciare e di tornare alla loro vita reale per trascorrere il Natale insieme alle loro famiglie. Oltre allo schermidore, anche Francesca Cipriani ha scelto di rivedere il suo Alessandro.

Adesso Aldo Montano è fuori dalla casa e tramite una diretta su Instagram ha deciso di rivelare ai suoi follower quel che pensa riguardo gli altri concorrenti. Al GF Vip la sua figura è stata molto discreta, al punto di essere definito la Svizzera dagli altri coinquilini. Il campione olimpico dice raramente la sua e, quando lo fa, usa sempre razionalità e diplomazia. L’unica volta che lo abbiamo visto realmente arrabbiato è stato nei confronti di Alex Belli. L’ex Vippone ha cominciato proprio dall’attore e soprattutto dalla situazione che si è creata con Soleil Sorge e Delia Duran.

“Con Alex è iniziata con una grande amicizia, con la storia dei tre moschettieri. Me la sono goduta fino al litigio. Dopo è partita la telenovela. Le strade sono due: se è tutto finto con la moglie è grave, ha preso per il culo tutti. Se fosse vero sarebbe ancora più grave, ha mancato di rispetto a un’amicizia e alla sua donna. Credo che sia comunque stata una brutta figura” ha commentato Aldo Montano. Brutta o bella figura che sia, però, questa situazione ha sicuramente contribuito ad alimentare lo share del GF Vip, per la felicità di Alfonso Signorini che ha dato loro moltissimo spazio.

Aldo Montano non ha risparmiato neanche Soleil Sorge, con cui non è mai riuscito ad avere un dialogo: “Lei è l’unica persona con cui non ho stretto nessun tipo di rapporto. Strano per me, sono compagnone, ascolto tutti, ma di lei so solo il nome e cognome. Subito dall’inizio abbiamo avuto vie opposte”. E lo ha dimostrato anche nel GF Vip, dove non ha perso occasione per nominarla. Al contrario, le persone con cui ha legato maggiormente sono: Katia Ricciarelli, che ha definito come donna straordinaria e amica speciale; Manuel Bortuzzo, che vorrebbe portare nel mondo della scherma; Gianmaria Antinolfi, che per lui è favoloso, una persona speciale.

Queste qualità secondo Aldo Montano non bastano per vincere il Grande GF Vip. Contro ogni previsione, il concorrente che secondo lui potrebbe ambire alla vittoria è Davide Silvestri. Durante il primo periodo nella casa i due hanno stretto un bel rapporto, che si è poi affievolito quando il ragazzo sia è lasciato trascinare da Alex Belli e Soleil Sorge. “Dei tre, secondo me è quello con più vena artistica e qualità. Sa dare i giusti messaggi, è equilibrato, è un ragazzo con la testa sulle spalle e se lo meriterebbe”. Vedremo se il pubblico lo premierà o continuerà invece a preferire Soleil.

