bomba-gf-vip,-alessandro-molla-sophie-all’improvviso.-la-confessione-choc:-“tutto-organizzato-ecco-con-chi-devo-farmi-una-storia-ora”

GF Vip, Alessandro rompe con Sophie: “Io e te non stiamo più insieme”. Dopo la diretta di ieri, l’ex tronista e il bel tentatore sono arrivati ai ferri corti e lui ha preso una decisione. Neanche il tempo di dichiararsi ufficialmente fidanzati, che già tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è finita. A decidere di darci un taglio è stato proprio l’ex tentatore, che si è nuovamente innervosito perché a suo dire la modella non fa abbastanza per lui e “rompe” troppo. Il tutto è avvenuto nella notte, subito dopo la fine della diretta dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6.

GF Vip 6, nuova lite tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

A dare il via all’ennesima lite tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è stata Miriana Trevisan, che facendo le carte all’imprenditore ligure ha detto che c’è qualcosa che lo frena nei confronti di Sophie all’interno della casa del Gf Vip. Basciano ha confermato. “Questo tuo modo non si capisce se è dovuto dal fatto che sei in uno stato confusionale o dal fatto che non ti fidi della persona che hai di fronte” ha detto a Sophie, ammettendo di avere più di un dubbio sul loro rapporto.

Alessandro e Sophie ai ferri corti: lui la lascia “ufficialmente”

“Sono un pò stanca” ha replicato la Codegoni “…penso di essere anche sottotono e in confusione. Io non ho più la forza di stare qui a giustificarmi”. Nel sentire queste parole, Alessandro si è innervosito ancora di più ed è sbottato: “Sophie se tu non hai voglia, vai per la tua strada e io per la mia. Continua a essere coerente e credi in quello che dici. Io sono qui. Chi motiva, chi dice le cose belle sono io, non te. […] Ti piaccio? Vivimi senza che rompi sempre i co****ni”.

Parole tutt’altro che carine, quelle di Basciano, che si è alzato e se n’è andato dalla sauna senza neanche salutare. Un ultimo confronto è avvenuto prima di andare a dormire, e si è concluso con Alessandro che chiudeva la loro conoscenza. “Ufficialmente, io e te non stiamo più insieme” ha detto l’ex tronista, perentorio. Il web a questo punto si è scatenato. C’è chi dice che anche questa rottura sia studiata a tavolino in vista dell’ingresso venerdì di Delia Duran

Ormai tutti dentro la casa del Grande Fratello hanno capito che la moglia di Alex Belli diventerà una nuova coinquilina venerdì prossimo. Delia ha inoltre dichiarato di entrare nella casa non proprio come single ma sicuramente in pausa di riflessione. Pare quasi scontato quindi che tra Delia e Alessandro possa nascere qualcosa proprio per continuare la soap che ha tanto appassionato gli italiani e a cui i due si prestano alla grande.

Già Sophie aveva preannunciato che la Duran sarebbe entrata per sedurre Basciano. Sarà davvero così? In fondo era stato lo stesso Basciano a minacciare Alex di un possibile tradimento della moglie chiedendo di mandarla all'interno della casa. Insomma una sfida lanciata che sicuramente il bel tentatore non varrà perdere.

L’articolo Bomba Gf Vip, Alessandro molla Sophie all’improvviso. La confessione choc: “Tutto organizzato ecco con chi devo farmi una storia ora” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.