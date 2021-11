Bomba GF Vip, Alex Belli tradisce Soleil e la massacra tra le braccia di un’altra donna nella notte, Ecco chi è. Fan sotto choc

Dopo l’ultima puntata del GF Vip si è creato un bel putiferio tra i Vipponi, che ha coinvolto in particolar modo Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Alex Belli. Tutto è iniziato durante le nomination. L’ex protagonista di Non è la Rai ha deciso di nominare la cantante lirica, che non l’ha presa affatto bene. Inspiegabilmente, dal momento che la donna era stata la prima a giudicare duramente il comportamento della show girl nei confronti di Nicola, innamoratissimo di lei, e l’aveva criticata aspramente in più di un’occasione. E si sa che quel che si fa torna sempre indietro.

Ma Katia Ricciarelli ha scelto di non accettare con serenità la nomination di Miriana Trevisan e ha litigato duramente con lei. A prendere le parti della cantante lirica, anche Alex Belli che rivolgendosi alla show girl le ha mostrato i suoi dubbi: “Perché stare dietro a una persona per poi nominarla?”. Nel GF Vip, però, la scelta delle persone da nominare è sempre molto sorprendente e la donna si è giustificata così: “Non mi ha parlato per giorni senza dirmi perché, mi sono ritrovata in quella situazione e l’ho nominata. Non è niente di grave e per lei sì, mi dispiace. Ma tu la vuoi finire di non tener conto di me?”.

Miriana Trevisan si rivolge quindi direttamente ad Alex Belli, chiedendogli spiegazioni sul perché prendesse le difese di Katia Ricciarelli e non di lei, che gli è ugualmente amica. Lui si ammorbidisce all’istante e l’abbraccia: “Mi dispiace, mi sento diviso tra la ragione di due donne a cui tengo in egual modo. Stai tranquilla, devi cercare di spiegarglielo e poi vedrai che capirà. Mi dispiace ma l’ha presa veramente male”. Ma la notte di litigi al GF Vip non è finita qui e il bell’attore si ritroverà a dover consolare la show girl per due volte, voltando le spalle anche alla sua più grande alleata.

E’ Soleil Sorge l’altra donna che parte all’attacco di Miriana Trevisan. Già nel corso delle nomination durante la puntata, le due cominciano a battibeccare. Ma solo durante la notte l’influencer decide di dire alla sua inquilina tutto quello che pensa di lei, affiancata ovviamente da Alex Belli. “Ti dico una cosa, ho fatto male a crederti. Mi hai scioccata. Su due cose che hai fatto, in entrambe mi hai scioccata proprio”. La show girl cerca di spiegarsi, ma inutilmente: “Non mi fate parlare, ve ne state andando” per poi essere zittita dall’altra: “Parli anche troppo, fidati” le parole lapidarie della bionda che inspiegabilmente ha conquistato il pubblico italiano.

E’ stato in quel momento che Alex Belli ha deciso di separarsi da Soleil Sorge e rimanere al fianco di Miriana Trevisan. La donna con lui è riuscita a sfogarsi ma, soprattutto, si è lasciata andare a un pianto disperato. La situazione per lei nella casa del GF Vip è molto tesa. Con due concorrenti molto forti che le stanno contro, sarà difficile superare la prossima nomination. Anche dopo, nel calore del suo letto, la donna ha continuato a dare sfogo alle sue emozioni con Alex Belli che ha deciso di consolarla nonostante la rabbia di Soleil probabilmente facendola infuriare ancor di più. Sicuramente i prossimi giorni per lei saranno molto duri. Riuscirà almeno Katia a perdonarla per una semplice nomination, che fa parte del gioco?

L’articolo Bomba GF Vip, Alex Belli tradisce Soleil e la massacra tra le braccia di un’altra donna nella notte, Ecco chi è. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.