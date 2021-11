Bomba Gf Vip, Alex e Soleil distruggono Delia. Il marito smaschera tutto: “Chi le dice cosa fare”. Signorini nella bufera

Come se non ci fossero le telecamere, al Gf Vip 6 Soleil Sorge e Alex Belli fanno i loro calcoli su ciò che potrebbe accadere fuori dalla Casa. In particolare, i due si chiedono cosa stia portando (o chi) Delia Duran a continuare con gli attacchi. Nel corso della puntata andata in onda ieri, durante un momento di pubblicità, Alex e Soleil hanno fatto il punto della situazione. L’attore, ex volto di Centovetrine, inizia ad avere dei sospetti sul comportamento della sua dolce metà.

“A meno che non sia condizionata da un altro cespuglio di schiaffi che io non condivido”, ha dichiarato a bassa voce Belli, mentre discute della questione con la Sorge. A chi si starà riferendo il gieffino? Molto probabilmente il suo riferimento è a Fabrizio Corona, citato più volte durante questa edizione del Gf Vip . Infatti, Soleil ha rincarato la dose facendo notare che Delia non ha minimamente attaccato Sophie Codegoni, in quanto “già coinvolta in quel cespuglio lì”.

Il fatto che ci sono dei forti sospetti su presunti accordi presi fuori dalla Casa del Gf Vip prima dell’inizio del reality, è ormai chiaro a tutti. Addirittura, qualche giorno fa, la stessa Soleil aveva ipotizzato che anche Alex fosse dietro a tutto questo, insieme alla sua Delia. C’è comunque, tra i telespettatori, chi è convinto che in mezzo a questi ‘teatrini’ ci sia anche la stessa Sorge, che ora starebbe facendo dei passi indietro per “poi salvarsi la faccia”, si legge sui social.

Durante questa conversazione, Soleil ha ammesso: “Peccato, perché pensavo di conoscerle quelle persone”. Dunque, sembra proprio che la Sorge sia rimasta male del fatto che Delia potrebbe essere stata indirizzata ad attaccarla così duramente. Tali dichiarazioni sono arrivate dopo la clip che Alfonso Signorini ha mostrato ieri sera, durante la diretta del Gf Vip, in cui la Duran si trova nello studio di Pomeriggio Cinque a insultare Soleil.

E mentre la gieffina ha dichiarato di voler vedere presto la parola fine a tutto questo, altrimenti dovrà difendersi, Alex spera in un ulteriore confronto con Delia al GF Vip. L’attore vorrebbe che la sua dolce metà tornasse nella Casa per risolvere la questione. Subito dopo la puntata di ieri, i due hanno continuato a parlare di quanto accaduto e Soleil ha ribadito di essere pronta a difendere se stessa, qualora venisse nuovamente insultata da Delia. Alex, però, ha in mente tutt’altro.

“Siccome ci mancano dei passaggi non ci incespugliamo in quella roba lì. Ma se mi è stata data la possibilità di gestire questa cosa qui, fammi giocare questa cosa. Andiamo a finire nei battibecchi, dammi la possibilità di gestire”. Soleil non è pienamente convinta che questa sia la soluzione giusta: “Non è che devo prendermi le frecciatine, le cose e starmene zitta”. Ma Belli è certo che ora ci vorrebbe un altro confronto al Gf Vip, in quanto ha bisogno di dare un epilogo a questa situazione. La Sorge ha fatto poi notare all’attore che, a Pomeriggio Cinque, Delia avrebbe creato un momento di tensione. “Si vedeva che la d’Urso non era serena e non rideva”, ha affermato Soleil, la quale ha prima precisato di conoscere Barbara.

