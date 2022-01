Bomba Gf Vip, Alex si dichiara a Soleil, “non voglio tornare con Delia”. Lei crolla e scoppia in lacrime: “Esco anche io”. E’ caos

Grande Fratello Vip, Delia Duran attacca Soleil Sorge: “Sei l’incoerenza in persona”

Insomma una serata non certo facile per la Sorge che è stata attaccata anche dalla stessa Delia. Vediamo meglio cos’è successo tra le due. Delia Duran e Soleil Sorge sono due protagoniste del GF Vip 6, si sono scontrate anche nel corso della nuova puntata. La modella venezualana dopo aver visto un faccia a faccia tra la chiacchierata influencer e suo marito Alex Belli e aver detto di non star capendo più niente l’ha attaccata: “Sei l’incoerenza in persona, questa è la verità”.

Soleil Sorge critica Delia Duran al GF Vip: “Ha mancato di rispetto al suo matrimonio”

In questi giorni un aereo passato per Soleil Sorge sopra il cielo della casa di Cinecittà ha fatto entrare in crisi Delia Duran, al punto da arrivare a decidere di lasciare il marito Alex Belli. Nella nuova puntata del GF Vip 6, Alfonso Signorini ha fatto questa domanda a Delia: “Hai deciso se lasciarlo?” che ha risposto: “Sono in una fase confusionale devo guardarlo negli occhi, voglio continuare questa storia, voglio vederlo in faccia e capire cosa vuole lui, non posso essere io a perdonarlo e ad andare avanti senza il suo appoggio, se è un uomo vero deve dirmi che cosa vuole, perchè io sono stufa”. Soleil ha detto la sua sulla storia tra Delia e Alex: “Nel vero amore c’è rispetto da entrambe le parti, lei ha mancato di rispetto a suo marito e al suo matrimonio“.

Grande Fratello Vip, Delia Duran replica a Soleil Sorge: “Impara a essere educata”

Delia Duran ha risposto a Soleil Sorge attaccandola: “Sei la prima che non porta rispetto alle donne, impara prima a essere educata“. L’ex corteggiatrice che di recente è uscita allo scoperto invece si è difesa: “Sei stata la prima a darmi della gatta morta, non sono una che vuole essere una vittima”. Subito dopo Delia dopo aver avuto modo di vedere la reazione che ha avuto suo marito Alex Belli per l’aereo che è passato sopra la casa di Cinecittà da parte dei fan suoi e di Soleil, ha detto: “Mi fa ridere, si commenta da solo, è la mania di protagonismo, me lo aspettavo”.

Soleil invece in confessionale ha difeso Alex: “Il commento suo sembra sempre coerente, il fatto che noi ci vogliamo bene, la loro storia è un’altra cosa secondo me”. Alex ha incontrato la moglie che non appena le ha chiesto di smetterla, ha risposto: “Sei tu che la devi smettere, cosa vuoi fare nella tua vita, non ti capisco, invece di proteggere il nostro amore continui a scrivere hasthag solex, perchè continui? Dimmelo, tu non vedi che il nostro rapporto lo sto difendendo, questo non è un teatro è la verità, pensavo che mi comprendevi”. Alex ha continuato a giustificarsi: “La mia amicizia con Soleil è un’altra cosa, l’amore è libertà”.

