Bomba GF Vip, Alfonso Signorini distrutto. Amadeus gli ruba la super vippona, Uscirà dalla casa per andare a Sanremo, Fan sconvolti

Una concorrente del GF Vip potrebbe dover abbandonare la casa per prendere parte al Festival di Sanremo. La kermesse musicale è alle porte e Amadeus ha scelto non soltanto i cantanti con le proposte migliori (almeno secondo lui), ma anche i personaggi più in vista che lo accompagneranno in questo terzo anno consecutivo di conduzione. Impossibile però non prestare attenzione a quello che sta succedendo in Mediaset, dove Alfonso Signorini sta raggiungendo dei risultati spettacolari. Tutto grazie al triangolo più famoso d’Italia, che ha incuriosito e appassionato i telespettatori.

A quanto si dice nelle ultime ore, Amadeus vorrebbe al Festival di Sanremo proprio una delle inquiline del GF Vip. Salire sul palco dell’Ariston per molti personaggi dalle brillanti carriere rappresenta realmente un fiore all’occhiello. Possiamo quindi immaginare che per un concorrente del reality possa rappresentare una grande opportunità e un incredibile onore. Se i pettegolezzi risultassero fondati, quindi, sicuramente la donna in questione deciderà di lasciare la casa per accogliere questa proposta. Del resto, non sarebbe l’unica a prendere una scelta del genere.

A dicembre è stata Francesca Cipriani a lasciare il GF Vip, adducendo la decisione a dei problemi di salute. Nella puntata andata in onda ieri sera, invece, abbiamo visto Manuel Bortuzzo dire addio alla sua Lulù Selassiè e tornare dalla sua famiglia. La permanenza prolungata nella casa ha provocato anche a lui diversi problemi. Possiamo quindi immaginare che anche altri concorrenti possano sorprenderci uscendo dalla porta rossa, soprattutto se chiamati al Festival di Sanremo, che avrà inizio tra una settimana. Ma chi è la concorrente desiderata da Amadeus?

Tutti potremmo pensare a Katia Ricciarelli, una grande artista che ha fatto la storia della lirica italiana e che è risaltata agli occhi del gossip anche per il suo lungo amore con Pippo Baudo. Ma non è lei la concorrente del GF Vip che ha colpito il direttore artistico del Festival di Sanremo. Pare che Amadeus vorrebbe proprio Soleil Sorge sul palco dell’Ariston. Una delle protagoniste più chiacchierate di questa edizione del reality, che fa proprio parte del triangolo che è riuscito ad alzare in maniera spropositata lo share della trasmissione, per la felicità di Mediaset e Alfonso Signorini.

Siamo sicuri che Soleil Sorge non ci penserebbe due volte a lasciare il GF Vip per correre al Festival di Sanremo. La ragazza ha anche potuto notare di aver perso il favore del pubblico: sono già due volte che non viene votata come preferita. Oggi riesce ancora a tenere i riflettori puntati su di lei, grazie all’entrata in scena di Delia Duran, moglie di Alex Belli. Questo triangolo sta assumendo un carattere sempre più particolare. Ma ben presto, forse proprio venerdì, tutto questo potrebbe finire. Per il momento non c’è nulla di ufficiale, sono solo chiacchiere, ma entro la prossima settimana scopriremo la verità.

