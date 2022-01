Bomba Gf Vip, Biago smette di seguire Miriana. Lui confessa tutto: “Mi ha offeso, ecco cos’è successo tra noi”

GF Vip, Biagio D’Anelli smette di seguire Miriana Trevisan: le sue parole. Dietro il gesto inaspettato dell’ex gieffino si nasconde una motivazione ben precisa che lui stesso spiega ai fan. Biagio D’Anelli ha sempre detto che avrebbe aspettato Miriana Trevisan all’uscita della Casa del Grande Fratello Vip 6, e la show-girl romana da parte sua si è detta innamorata di lui.

Ed è proprio per questo motivo che i fan della coppia nata nella casa del Gf Vip sono rimasti senza parole quando hanno visto che l’opinionista di Barbara D’Urso ha smesso di seguire Miriana. Qualcosa tra loro è cambiato? Niente di tutto ciò, stando a quanto ha spiegato lo stesso Biagio sui social.

GF Vip 6, Biagio D’Anelli fa un gesto inaspettato

In una serie di storie pubblicate sul suo Instagram, Biagio D’Anelli ha spiegato di aver notato delle stranezze da parte di chi gestiste il profilo ufficiale di Miriana Trevisan. “Poiché mi state scrivendo in tantissimi, riguardo il mio aver unfollowato il profilo ufficiale di Miriana, ci tengo a precisare delle cose estremamente importanti” ha esordito l’ex inquilino della casa del Gf Vip. “Chi gestisce il profilo di Miriana probabilmente non ha una buona considerazione di me, in quanto ho ricevuto diverse segnalazioni riguardanti cose scritte da chiunque ci sia dietro il suo profilo”.

La presa di posizione dell’ex gieffino: “Seguirò di nuovo Miriana quando uscirà dalla Casa del Gf Vip”

E ancora, Biagio ha spiegato: “Siccome non conosco chi sia, ci tengo a dire che la mancanza di rispetto non viene fatta a me ma a Miriana stessa”. “Tra me e Miriana le cose non sono cambiate, anzi, la voglia di conoscerci e stare insieme e continuare a viverci è sempre più forte” ha proseguito, “questa distanza non fa che avvicinarmi sempre di più a lei e alla voglia di rivederla e forse accadrà presto proprio dentro la casa del Gf Vip.

D’Anelli ha poi concluso che seguirà Miriana quando riavrà il suo telefono. E ciò ovviamente non accadrà prima che esca dalla Casa del GF Vip. Intanto il pugliese dovrebbe rispettare a breve un periodo di quaratena per poter rientrare nella casa più spiata d’Italia e incontrare nuovamente la Trevisa. “Non vedo l’ora di rivederla per poter fare l’amore con lei”, ha quindi confessato Biagio. E tutti i fan della coppia non vedono l’ora.

