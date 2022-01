Bomba Gf Vip, Chi è l’uomo che ha avuto una storia con Paolo Bonolis. La confessione choc di Sonia Bruganelli, Fan impazziti

La puntata di stasera del GF Vip 6 è iniziata sempre da loro: Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Non sono mancate le frasi ad affetto, che però – purtroppo per loro – non riescono a colpire davvero i telespettatori. E mentre il pubblico spera che questa soap finisca il più presto possibile, Alfonso Signorini continua a puntare sull’amore libero, alla ricerca di risposte concrete. In realtà, l’attore di Centovetrine non ha mai lasciato l’Italia e oggi è tornato in studio per mandare avanti questa lunga ‘telenovela’.

L’ex concorrente del Gf Vip tanto discusso ha bluffato tutti con la sua Storia su Instagram di qualche giorno fa. E se qualcuno dunque pensava che Alex si sarebbero davvero fatto da parte, si sbagliava. Lui c’è ancora e stasera prosegue come sempre per la sua strada. Ma prima di arrivare a questa fase della puntata, Signorini vuole un confronto tra Soleil e Delia. La prima si dice certa del fatto che il suo misterioso fidanzato sia ancora fuori ad attenderla, mentre il conduttore le fa sorgere dei dubbi al riguardo.

Invece, la Duran ha chiesto maggiore chiarezza da parte di Belli. L’attore arriva successivamente al centro dello studio del Gf Vip, dove si lascia andare in una specie di intervista inedita guidata, ovviamente, dal padrone di casa. Alex ammette di aver fatto credere a tutti che stava lasciando l’Italia per provocazione, bluffando. Ma chi ama tra Soleil e Delia? “In questo momento amo una donna, che è Delia, la metà che mi completa. Ho un amore per Soleil che ho cercato di spiegare”, questa la sua classica risposta enigmatica. Quello con la Sorge pare fosse – a detta sua – un “amore cerebrale”. Per lui questa è la prima volta che una donna lo prende di testa, talmente tanto che il resto diventa nullo. A chi rinuncerebbe tra le due? A quando parte a nessuna, come sempre.

“Io rinuncerei a Soleil, all’amicizia con Soleil per il grande amore e i progetti di vita che ho con Delia. E rinuncerei a Delia per la cosa unica che ho provato per Sole. Sono due forme diverse. Ho fatto l’amore con entrambe in modo diverso” Ma cos’è accaduto tra Belli e Soleil sotto le coperte? Si è parlato spesso di questo e stavolta l’attore chiarisce: “C’è stata una grandissima complicità erotica”. Signorini gli chiede se tra loro ci siano stati “momenti di alto erotismo” e lui conferma. Il conduttore del Gf Vip prosegue con le domande piccati: “Hai fatto l’amore con un uomo?”. La risposta di Alex è sempre enigmatica: “Ho condiviso l’amore con un uomo, con la complicità di una donna”.

Al Gf Vip 6 per il triangolo non finisce qui. Senza rivelare tali risposte agli inquilini della Casa, Alfonso rende partecipi anche loro, precisamente Soleil e Delia. Innanzitutto, la Sorge ci tiene a precisare che non condividerebbe mai il letto con loro. Katia Ricciarelli appare disgustata da tutto ciò che sta accadendo e Sonia Bruganelli dice la sua, mettendo in mezzo anche Paolo Bonolis.

“Pensavo di essere evoluta, ma zero. Una situazione così con Paolo? Lui con un uomo? Lui sì, però adesso non posso dirlo” L’opinionista del Gf Vip pare stesse scherzando, visto che dimostra di essere particolarmente sconvolta dall’evoluzione della ‘soap opera’. Ma il web va letteralmente in tilt per la bomba appena sganciata e sui social i telespettatori dichiarano di volerne sapere di più.

E a raccogliere ancora i grandi applausi del pubblico è Adriana Volpe: “Ci avete preso per i fondelli dal primo giorno qui al Gf Vip!”. A questo punto, Signorini mostra quanto accaduto negli ultimi giorni a Pomeriggio Cinque, che ha ospitato l’amica di Alex e Delia, Stella. A rispondere a quest’ultima ci pensa la modella sudamericana, che parla di un’amicizia molto forte. Dopo di che, fa una precisazione su questo ormai famoso amore libero: “Posso condividere solo le donne”. Belli poi sottolinea: “A lei piace più il mondo femminile”.

L’articolo Bomba Gf Vip, Chi è l’uomo che ha avuto una storia con Paolo Bonolis. La confessione choc di Sonia Bruganelli, Fan impazziti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.