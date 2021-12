Bomba GF Vip, colpo basso di Signorini contro Soleil. “Me ne vado, quel che mi ha fatto è da incubo”. Fan sotto choc

Lunedì sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e l’ipotesi dell’ingresso di Delia Duran si fa sempre più convincente. A quanto si dice, la donna potrebbe essere già in quarantena per fare il suo ingresso nel reality di Alfonso Signorini a breve. Sarebbe un reale colpo basso verso Soleil Sorge, che è stata finora la reginetta della casa ma che potrebbe perdere la sua egemonia. Da quando Alex Belli ha lasciato il programma la donna ha perso il suo punto di riferimento ed è molto cambiata. Al punto che ieri sera non c’è stata alcuna clip a vederla protagonista.

L’unico momento dedicato a Soleil Sorge al Grande Fratello Vip è stato quello del collegamento con Alex Belli. E’ questa la storia che ha entusiasmato i telespettatori e sulla quale Alfonso Signorini continua a puntare le telecamere. Il presentatore non vuole assolutamente rinunciare a quello che è diventato il triangolo più famoso d’Italia. Se da un lato toglie spazio alla sua protetta, dall’altro lato punta le telecamere sull’attore che, in collegamento video, si presenta con una camicia stilosa e le lentine a contatto colorate. Uno sguardo falso come, probabilmente, la storia che ha messo in scena.

Ma questa volta a incuriosire il pubblico non è stato tanto lo scambio di battute tra Alex Belli e Soleil Sorge, che ormai son diventate sempre le stesse. Bensì l’assenza nella casa di Alex Belli proprio della sua adorata mogliettina, Delia Duran. Le voci riguardo il suo ingresso nel Grande Fratello Vip diventano sempre più insistenti. Lo stesso attore ha più volte fatto delle allusione in merito tramite i suoi canali social. Ultimamente ha affermato che il secondo atto della sua opera sarebbe presto andato in scena, e questo sarebbe accaduto proprio nella casa più spiata d’Italia.

Ma lui è uscito ormai dal Grande Fratello Vip e non gli rimangono altro che i collegamenti video. I telespettatori chiedono a gran voce un suo ritorno, ma la trama ordita da Alfonso Signorini prevede altro e un colpo davvero basso per Soleil. Sarebbe un gran colpo di scena se al posto di Alex facesse il suo ingresso Delia Duran, che è riuscita a diventare una protagonista del reality show pur senza parteciparvi. Perché in quella casa ne sono nati di triangoli, ma mai nessun fidanzato tradito è riuscito a bucare le telecamere e attrarre il pubblico come lei. E la sua assenza di ieri sera sembra proprio confermare i pettegolezzi.

Delia Duran potrebbe essere in quarantena per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. E ormai le voci si fanno certezze, sarà proprio lei ad entrare nella casa insieme a Capir Bedi. Intanto Soleil Sorge perde sempre più terreno, senza Alex Belli a intrattenerla e farla sentire una reginetta. L’ingresso di sua moglie potrebbe essere devastante. Anzi Soleil sfogandosi avrebbe detto che lascerebbe la casa nel caso di verificasse tale ipotesi.

