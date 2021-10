Bomba GF Vip, Colpo grosso di Signorini, Entra il personaggio di Uomini e Donne più amato di sempre. Maria furiosa. Chi è

Costantino Vitagliano ha ammesso nel corso di un’intervista di voler entrare nella casa del GF Vip. La sua prima apparizione in televisione è stata a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Il ragazzo è stato uno dei primi tronisti e ci ha fatte sognare tutte con la sua storia d’amore con Alessandra Pierelli. Il pubblico era talmente legato alla coppia al punto che la redazione del famosissimo dating show decise di seguirli con le telecamere anche dopo la scelta. In quel periodo, l’uomo visse un momento di fama incredibile. Ma si sa, il successo va e viene e adesso è da un po’ che non lo vediamo.

Costantino Vitagliano vorrebbe tornare in sella e il modo più interessante per farlo è quello di tornare al GF Vip. Anche anni fa l’ex protagonista di Uomini e Donne entrò nella casa più spiata d’Italia. Ma la sua esperienza durò soltanto una settimana. Il reality in quel periodo non riscuoteva il successo cui è giunto grazie ad Alfonso Signorini e il famoso personal trainer non era motivato nel mettere in gioco la sua privacy davanti a tutta Italia. Non solo, in quel periodo stava vivendo un periodo familiare molto particolare, che gli faceva desiderare di uscire al più presto.

“Sono stato lì una sola settimana, stava per nascere mia figlia. Era un periodo molto delicato ed importante e non ho mai voluto sbandierare la mia privacy. Ora tornerei lì perché è una bella vetrina per tutti”. In effetti il GF Vip è sempre più seguito. Ma l’apice del successo è giunto l’anno scorso, quando l’Italia intera era chiusa in casa a causa dell’epidemia di COvid-19. Quest’anno nella casa più spiata d’Italia c’è un cast stellare e Alfonso Signorini sembra più agguerrito che mai. Ma siamo sicuri che il presentatore sia sempre alla ricerca di nuovi volti pronti a portare un po’ di scompiglio.

E lo scompiglio Costantino Vitagliano lo ha sempre saputo fare molto bene. Magari il presentatore del GF Vip prenderà in considerazione la sua candidatura anche perchè ha già annunciato di voler far entrare altri personaggi nella casa. Anche se Costantino sembra essere ben consapevole del fatto che il mondo del piccolo schermo sia molto cambiato dai tempi del suo successo e che adesso potrebbe risultare molto più difficile per lui mettersi in mostra. Ecco cosa ha affermato nel corso dell’intervista per Francesco Fredella a RTL 102.5: “E’ cambiato un po’ tutto, anche il modo di fare in tv in questi anni. Forse sono cambiati pure i canoni di bellezza”.

“Prima andavo in edicola e c’erano diari o astucci con la mia faccia. Poster, giornali che parlavano di me. Ho scritto due libri che hanno venduto trecento mila copie. Una volta era a Roma, dopo poche ore a Napoli, il giorno dopo a Milano. Tantissime serate in giro per le discoteche. Dieci anni sempre pieni di successo. Oggi sono tanti i personaggi che vediamo in tv, forse sono troppi. Ma sicuramente hanno maggiori possibilità rispetto al passato. Ci sono, ad esempio, le piattaforme social che danno grande visibilità e quando ho iniziato io non c’era tutto questo.” Ma un’altra possibilità, per lui, può essere proprio il GF Vip.

Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Temptation island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bomba GF Vip, Colpo grosso di Signorini, Entra il personaggio di Uomini e Donne più amato di sempre. Maria furiosa. Chi è proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.