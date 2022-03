Bomba Gf Vip, Dayane Mello furiosa rivela tutto: “Già mi hanno detto il nome del vincitore. Ecco chi è. Tutto una truffa”

Ogni volta che Soleil Sorge è andata in nomination al Gf Vip, Dayane Mello ha fatto un appello ai suoi fan per salvare l’amica. Ieri sera la modella brasiliana si è collegata con i fan con una live Instagram ed ha sparato a zero sul Grande Fratello e i televoti del reality. L’ex gieffina ha parlato della sua mancata vittoria di un anno fa ed ha fatto delle affermazioni molto pesanti sul programma. Secondo la Mello ‘loro’ saprebbero già il vincitore di ogni edizione e i televoti flash si bloccherebbero impedendo a molti di votare.

“Sono delle truffe, ma sì ragazzi certo che dico che è una truffa. Perché assolutamente tutto il Brasile stava votando per me al Gf Vip e che strano il televoto flash sempre tutto bloccato in questa maniera da un momento all’altro. – ha dichiarato la Mello – Ma dai, ma mi prendono per cosa? Mica sono nata ieri. Ragazzi sappiamo già che questo programma, sappiamo il vincitore, loro lo sanno già il vincitore, lo sappiamo già. Quindi siamo qui per cosa? Diamo voti e non perdiamo la speranza, però è tutta rotta questa roba qua”

Che le dichiarazioni di Dayane non corrispondano al vero mi pare ovvio. In tutte le edizioni del GF Vip (ma anche de L’Isola dei Famosi) i personaggi che creano più dinamiche, quelli più divisivi sono anche quelli più a rischio eliminazione e infatti spesso escono contro i comodini. L’uscita di Soleil contro Davide Silvestri è la prova che i televoti non sono truccati, proprio per questo motivo il televoto a due è sempre molto rischioso.

Secondo Dayane gli unici a non essere truccati sarebbero le nomitation mentre i televoti flash sarebbe dirottati dallo stesso Gf Vip. Infatti molti hanno lamentato l’impossibilità di votare a causa dell’app bloccata o per altre motivazioni. Inoltre il fatto che il televoto flash così importante venga fatto a tarda notte quando molti fan dormono anche non permetterebbe una parità di giudizio. Altri dubbi sono venuti per il fatto che Barabara D’Urso vorrebbe proprio Soleil come giurata de La Pupa e il Secchione e si “auspicava” appunto una sua uscita perchè il programma comincia il 15 marzo proprio un giorno dopo la finale.

Se Soleil quindi avesse vinto il televoto flash e fosse stata la terza finalista del Gf Vip, il nuovo programma Mediaset avrebbe perso l’opportunità di averla come opinionista. A riprova di ciò c’è il fatto che la D’Urso non ha proprio pensato a una sostituta nonostante il pochissimo tempo a disposizione. La cosa ha insospettito parecchi fan del programma che hanno visto nell’eliminazione della Sorge un modo per salvaguardare il programma dellaD’Urso.

