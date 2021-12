bomba-gf-vip,-delia-smascherata,-pubblicati-gli-audio-che-svelano-tutto.-“pensava-che-nessuno-sentisse”,-signorini-furioso

La telenovela messa in piedi da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge continua anche dopo l’uscita di lui dal GF Vip e adesso entra in gioco anche Carlo, l’uomo che è stato fotografato in atteggiamenti intimi con la moglie del concorrente. Ieri l’attore è stato espulso dalla casa più spiata d’Italia per aver seguito la compagna all’esterno della porta rossa, lasciando la bionda tanto chiacchierata all’interno. Il loro percorso è stato sicuramente controverso: ancora oggi i telespettatori non hanno compreso se si è trattato di una messa in scena realizzata per fare audience o se è stata la verità.

Lo stesso Alfonso Signorini, durante l’ultima puntata del GF Vip, ha ammesso di essere confuso sulla vicenda. Ma subito dopo ha anche aggiunto di essersi fatto un’idea in merito e ha promesso al suo pubblico che la verità, prima o poi, salterà fuori. Parole molto importanti che hanno dato da pensare agli spettatori: che il presentatore abbia già dei servizi di Chi pronti, in cui smaschera il gioco della coppia? Lo scopriremo nei prossimi giorni, perché quel che è certo è che l’uscita di Alex Belli dalla casa non mette fine ai rumors e ai pettegolezzi su di loro. ( continua dopo la foto)

Sicuramente, a differenza degli altri anni, non ci saranno gli stessi salotti pronti a ospitarli settimana dopo settimana. La Mediaset infatti ha deciso di dare un taglio ai pomeriggi improntati sul trash di Barbara D’Urso e non solo, e i personaggi dei reality non trovano di certo lo stesso spazio di prima. Ma questa storia ha destato scalpore al punto che sembra impossibile non se ne parli più, tra piccolo schermo e giornali vari. E siamo certi che anche nelle prossime puntate del GF Vip la situazione continuerà a essere tirata in ballo. Alex Belli, del resto, siederà ancora tra gli altri concorrenti eliminati.

Nelle ultime ore, ad aggiungersi ai pettegolezzi che riguardano questo triangolo amoroso del GF Vip, si è aggiunto il quarto elemento, Carlo, l’uomo che nelle foto pubblicate baciava appassionatamente Delia Duran. Carlo ha condiviso varie stories su Instagram in cui ha insistito sulla veridicità della situazione. “Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba” è stata la prima frase su sfondo nero, seguita da una foto di Delia Duran seduta su un letto sfatto, in cui la donna però è completamente vestita. Ad accompagnare lo scatto la frase “Ne parliamo domani Alex”.

Infine, ha aggiunto un video di una telefonata con Delia Duran, a dimostrazione del fatto che i sentimenti della donne fossero reali. “Lo lascio in diretta e continuo la relazione con Carlo, e lui bye bye. Dentro la casa del GF Vip lo lascio proprio in diretta, mi sono stufata. Ribadisco che è tutto vero”. Infine Carlo ha aggiunto: “Vi dimostrerò come tornerà da me. Ora tutta la verità. Io non gioco Alex Belli. E’ stata mia, sarà ancora mia” a completare il tutto, una emoji con il gesto delle corna su sfondo nero. Intanto i telespettatori si chiedono che ruolo abbia Soleil in tutto questo. Secondo molti, è stata complice del gioco.

