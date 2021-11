bomba-gf-vip:-“e’-stata-istruita-nel-confessione-su-cosa-fare”.-scoppia-il-triangolo-amoroso,-ma-il-vip-smaschera-tutto

Sta accadendo davvero di tutto nella casa del Grande Fratello Vip e, per questo, arrivano anche pesantissime critiche sulla particolare situazione del momento. Non c’è un attimo di tregua dentro la casa del Gf Vip; sembra infatti che gli equilibri siano completamente ribaltati di giorno in giorno. Soprattutto quando si tratta di triangoli amorosi, che in queste ore sono più criticati che mai; ma, in modo ancora più particolare, per le mosse di Soleil Sorge, onnipresente quando si parla di polemiche. Sulla ragazza, fin dall’inizio del suo ingresso nella casa, si è detto praticamente di tutto ma oggi le critiche si sono inasprite a causa del suo atteggiamento nei confronti degli altri gieffini coinvolti nella vicenda.

Grande Fratello Vip, nessuno crede più che sia sincera

Sono cambiati di nuovo gli equilibri nella casa del Gf Vip e in realtà c’era da aspettarselo. Fin dall’inizio, infatti, Soleil ha avuto problemi con Gianmaria Antinolfi e non sono mancate polemiche, frecciatine e liti furiose. Una situazione, insomma, che prometteva davvero bene per il pubblico a casa. La bella Soleil, nel frattempo, ha iniziato ad avvicinarsi ad Alex Belli e, come si usa dire, lo scandalo è stato servito ma in salsa completamente diversa.

Cosa mancava a questo questo quadro alquanto grottesco? Un riavvicinamento tra la Sorge e Antinolfi, così come ipotizzavano fin dall’inizio i fan del Gf Vip. In queste ore, infatti, i due si sono lasciati andare a lunghe confessioni e chiarimenti e oggi appaiono alquanto sereni insieme. E Alex Belli? Muore di gelosia proprio a causa di questo nuovo equilibrio che si è instaurato tra la sua Soleil e Gianmaria.

E c’è chi nell’atteggiamento di Soleil, però, non vede nulla di sincero; anzi, secondo gli utenti su Twitter, la situazione sarebbe del tutto studiata a tavolino, con gli autori del Gf Vip che istruiscono la Sorge in confessionale. Secondo alcuni, infatti, Alex ormai avrebbe abbandonato il copione perché si è scoperto davvero cotto di Soleil, mentre lei invece continua a seguire il piano facendolo ingelosire grazie ad Antinolfi.

Proprio su questo punto, in realtà, più di un utente ha iniziato a ironizzare, sottolineando l’assurdità della gelosia di Belli, più preoccupato del rapporto tra Soleil e Gianmaria che non del suo matrimonio. Insomma, la situazione è sempre più pesante e le accuse che vengono fuori dalla casa del Gf Vip sempre più gravi. Però a questo punto è difficile intuire come si risolverà la situazione. Fatto sta che la Soelil come era prevedibile è tornata tra le braccia di Belli e le puntate sempbrano sempre più accentrarsi su di loro. Saraà stato proprio questo il loro obiettivo?

Commentate con noi le vicende del Grande Fratello Vip sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bomba Gf Vip: “E’ stata istruita nel confessione su cosa fare”. Scoppia il triangolo amoroso, ma il vip smaschera tutto proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.