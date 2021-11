Bomba Gf Vip: “Ecco chi uscirà stasera dalla casa” il fuorionda choc distrugge Signorini. Ecco nome clamoroso. Fan sconvolti

E’ stata la ‘preferita’ nella scorsa puntata mentre era al televoto e ha così deciso di ‘condannare’ a un’eventuale eliminazione definitiva la sua ‘nemica’ in casa: Sophie. Stiamo parlando di Soleil, una delle concorrenti più discusse e chiacchierate di questa edizione del Gf Vip, che dopo gli applausi e i ringraziamenti lunedì scorso ha deciso di mandare direttamente in nomination l’avversaria Sophie, che reputa immatura e falsa. E così la giovane milanese è al televoto con Gianmaria, sua ex fiamma, e Miriana Trevisan e la puntata di stasera si prospetta, come sempre, scoppiettante. E ricca di emozioni e colpi di scena.

In nomination e a rischio eliminazione definitiva ci sono Gianmaria, Sophie e Miriana: tre concorrenti che hanno regalato tanto al Gf Vip, tra protagonisti che tra dinamiche, amori ed equilibri sempre più incerti, con le loro storie hanno appassionato i milioni di telespettatori che seguono il reality. Ma chi uscirà questa sera? E chi, se non avrà il biglietto di ritorno, dovrà salutare i compagni e ritornare in studio dal padrone di casa Alfonso Signorini? Una voce è già circolata. Stando alle indiscrezioni l’eliminata di questa sera dovrebbe essere Sophie Codegoni. Già i primi dati web confermano tale ipotesi e pare che la vippina non piaccia più nonostante crei molte dinamiche all’interno della casa.

Questa sera al Gf Vip si tornerà a parlare, molto probabilmente, del rapporto speciale, della ‘chimica artistica’ tra Alex e Soleil. Ma fuori dalla casa c’è Delia, moglie dell’attore, che non ha certo preso bene questa amicizia: ci sono risvolti? Ci saranno ulteriori confronti accesi? D’altra parte, l’opinionista Adriana Volpe è stata chiara: ‘Regalo l’immunità ad Alex perché voglio sbugiardarlo’.

Stando alle anticipazioni sul Gf Vip riportate da Tv Blog, nella casa dovrebbero entrare come concorrenti Patrizia Pellegrino, che ha già partecipato come naufraga dell’Isola dei Famosi nel 2004 e Nathalie Caldonazzo, che potrebbe varcare la porta rossa quando si libererà dall’impegno teatrale di Parlami d’amore con Francesco Branchetti. Ma c’è di più. Secondo il settimanale Oggi, per creare nuove dinamiche potrebbe rientrare (ancora una volta) nella casa più spiata d’Italia: Valeria Marini.

Percentuale sondaggio Grande Fratello 2021: chi esce al televoto di oggi 19 novembre?

I risultati che emergono dal sondaggio Gf Vip lanciato dal sito grandefratello.forumfree sono molto sorprendenti e fotografano uno scenario totalmente incerto in vista del televoto della prossima puntata. Tra i tre vip finiti in nomination lunedì scorso, finora il preferito a sorpresa è di gran lunga Gianmaria Antinolfi che sembra mettersi al riparto da brutte sorprese grazie a una percentuale di preferenze superiore al 51%. Un risultato totalmente inaspettato che – se confermato alla prova pratica dei voti veri del pubblico venerdì prossimo – lancerebbe “Gianma” nel lista dei concorrenti più amati di questa edizione.

Dietro l’imprenditore napoletano, però, è bagarre pura tra le altre due partecipanti alla sfida, racchiuse in uno strettissimo fazzoletto di voti nelle rilevazioni della vigilia: al momento è leggermente avanti Miriana Trevisan (con il 25%) rispetto a Sophie Codegoni (con il 23%), ma con una forbice/percentuale tanto ristretta nel sondaggio è praticamente impossibile fare pronostici riguardo al risultato televoto Gf Vip di stasera.

Sondaggio Gf Vip (televoto), le preferenze del web: Gianmaria è il favorito

Zitto zitto, quindi, Gianmaria Antinolfi sembra aver finalmente conquistato l’affetto di una cospicua fetta di spettatori del reality. Dopo il televoto non eliminatorio di lunedì sera, commentatissimo sul web e vinto ancora una volta da Soleil, anche la prossima sfida sta accendendo i social, dove i commenti su percentuali risultati dei sondaggi Gf Vip tengono banco tra i fan del programma. E come dimostrano le suddette percentuali del sondaggio sono molti a simpatizzare per il moro dirigente d’azienda partenopeo, che dopo una fase iniziale del programma trascorsa all’ombra delle sue donne di riferimento (Soleil e Sophie) sta finalmente iniziando a venir fuori con la sua poliedrica personalità.

Una metamorfosi a quanto pare parecchio apprezzata sul web. C’è scrive: “Non pensavo l’avrei mai detto ma salvo “Giancoso”: prima mi era indifferente ma negli ultimi tempi mi fa un sacco simpatia!”, oppure: “Eh niente Gianmaria si salverà anche a questo televoto, è lui il nuovo Maria Teresa Ruta dell’edizione, inizia a starmi simpatico”, e ancora: “Salvo Gianmaria principalmente per vedere le facce di Soleil e Alex”. Sono molti gli utenti stupidi dalla percentuale netta del sondaggio del Gf Vip che segnala il napoletano ampiamente sopra le due rivali al televoto: “Ma che è ‘sto 52% per Gianmaria?” si domanda stupito un fan. E un altro aggiunge: “Gianmaria 52% così de botto, ma che ha fatto rispetto a settimana scorsa? mi son persa qualcosa?”.

Miriana Trevisan al televoto GfVip 2021 divide i social

Sul web sono tantissimi anche i commenti dedicati a Miriana Trevisan, messa sotto accusa da molti per l’umore forse un po’ troppo allegro sfoderato nei giorni successivi all’eliminazione di Nicola, il suo “amico molto speciale” negli oltre due mesi di convivenza nella casa. “Fuori Miriana la falsona – si legge in un commento – è stata sempre attaccata a Nic e quando è uscito rideva e scherzava come se niente fosse!”. O anche: “Io da adesso non tollero veramente più Miriana. Sono pieno di lei come Manuel. Se non ci fosse Soleil sarebbe nettamente la peggiore dell’edizione. Concordo pienamente con Katia che ha fatto notare la sua incoerenza, freddezza e menefreghismo. E i suoi spogliarelli sotto la doccia a 50 anni li dovrebbe evitare. Puro esibizionismo. Perfino mia madre si è scandalizzata a vederla”. Ma non tutti sono d’accordo e ci sono diversi commentatori del web a sperare che l’ex di Non è la Rai del Gf Vip prosegua la sua avventura nel programma. “Stavolta salvo con convinzione Miriana, perché è una delle poche che ci mette la faccia e dice quello che pensa. Una mosca bianca in un gruppo di perbenisti, moralisti e ipocriti”.

Sophie e l’ombra di Corona sul televoto

Infine, scopriamo cosa dice il web di Sophie, che a quanto pare si giocherà la permanenza nella casa del Gf Vip proprio con Miriana. L’ex tronista non ispira troppe simpatie sui social, dove diversi fan l’accusano di essere manovrata dall’esterno dall’onnipresente Fabrizio Corona, suo amico e agente. “Per me è la concorrente più falsa del cast, si vede che recita una parte non sua” è l’analisi spietata di un utente. “E’ un burattino nelle mani di Corona che farà di tutto per farla salvare al televoto” aggiunge qualcuno.

Ma la bionda romagnola all’esterno della casa ha comunque una discreta pattuglia di fan pronti a sostenerla: “Sophie è in quasi tutte le dinamiche dell’edizione, se esce il Gf Vip perderà tanto. Meglio buttare fuori Miriana che ormai ha dato quello che doveva dare allo show”. E infine, c’è chi ammette che voterà a favore di Sophie ma solo per far un dispetto a un’altra concorrente: “Onestamente della Codegoni m’importa molto poco, ma detesto Soleil che spera di vederla fuori. Quindi non voglio gustarmi la sua faccia quando saprà che è salva al televoto!”.

Fateci sapere la vostra opinione su questo nuovo piccolo commentando sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM