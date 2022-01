bomba-gf-vip,-gruppi-distrutti,-pugnalate-alle-spalle,-katia-salvata-senza-essere-immune,-pronto-ad-entrare-l’ex-di-soleil.-fan-in-rivolta

E’ bufera al Gf Vip, Sophie contro Jessica, Soleil contro Manila. I gruppi sono definitivamente spaccati e nessuno ha mandato Katia al televoto quando finalmente non era più immune. Piani stravolti al Grande Fratello. E’ successo di tutto nella puntata di stanotte. Gli equilibri si sono definitivamente rotti e i due gruppi non esistono più poichè anche le amicizie più solide hanno cominciato a vacillare a causa di esterni. Se infatti l’ingresso di Delia ha allontanato Manila e Solei, l’arrivo della mamma di Sophie ha distrutto l’amicizia tra lei e Jessica.

La mamma della Codegoni, entrata al Gf Vip per fare una sorpresa alla figlia, ha dato alla Selassie della falsa e di meritare poche parole da parte sua. Ha invece approvato il rapporto tra la figlia e Alessandro. A fine puntata Tutto ciò ha portato Jessica ad un pianto disperato ancora prima di sapere di essere finita al televoto. A rischio eliminazione infatti per la puntata di venerdì ci saranno Davide, Giacomo e Valeria, Federica e infine proprio Jessica.

Soleil criticata al Gf Vip, pronto ad entrare il suo ex?

Soleil Sorge sta perdendo consensi al GF Vip 6, dopo una partenza col botto il suo personaggio sembra stia stancando più di qualcuno. Non i fedelissimi, però, che sono pronti a votare e salvarla in ogni nomination contro tutto e tutti, anche a costo di dormire tre ore a notte. Stasera, anzi anche stasera Soleil ha fatto un monologo sul suo modo di vedere e rispettare l’amore e la persona che ha accanto. La sua era una lezione a Delia Duran, un volersi elevare accanto alla nuova concorrente ma scivola sempre sull’ipocrisia e sull’incoerenza. Il motivo? Lei stessa si è macchiata delle stesse accuse che ha lanciato a Delia, e forse ha fatto anche peggio agli occhi del pubblico.

Interrogata da Signorini, dopo un lungo confronto con Delia Duran e Alex Belli, Soleil con la sua voce fiabesca ha spiegato di essere cresciuta con insegnamenti diversi e di avere rispetto, per le persone e per l’amore. Il suo discorso però ha scaturito non poche critiche dai sempre attenti utenti di Twitter. Al pubblico del GF Vip 6 non ne sfugge una e soprattutto hanno la memoria molto lunga, cosa che alla Sorge probabilmente sfugge. Così se non ci pensa Signorini oppure una delle opinioniste – Adriana Volpe potrebbe stupire, però – a ricordarle il suo passato ci pensa il Web.

Su Twitter il pubblico si è scatenato e tanti hanno invocato l’arrivo di Luca Onestini al GF Vip 6. Non a caso, secondo le indiscrezioni, proprio Onestini insieme al fratello Gianmarco erano tra i nomi che gli autori avrebbe voluto per rinforzare il cast nel nuovo anno. Loro al momento preferiscono la Spagna, ma i fan sono certi che sarebbe tra i pochi a rimettere al suo posto Soleil, semplicemente usando la verità. Quando Luca era un concorrente, infatti, Soleil non solo lo ha lasciato senza comunicarglielo ma lo ha tradito, iniziando una relazione con Marco Cartasegna. Tutto senza parlarne prima con Onestini. In questi mesi però ha criticato il comportamento di Delia con Alex.

“Lei che parla di rispetto quando il suo ex Onestini fu cornificato e lasciato in diretta… Ma scherziamo?”, questo è uno dei tweet. In altri si invoca la presenza dell’ex tronista: “Ma lo invitiamo Luca Onestini al GF Vip 6?”. E ancora: “Ma Soleil che dice che le hanno insegnato l’amore vero e il rispetto è la stessa che lasciò Onestini con delle paparazzate su Chi mentre stava già con Cartasegna? Senza nessun tipo di spiegazione?”.

Non è finita qui: “Una chiamata ad Onestini perché non la fate? In due minuti cade il mito della Sorge”. Oppure ancora: “Soleil parla di rispetto, di abitudine ad un altro tipo di amore. Tu che hai cornificato in diretta Onestini. Se è questo l’amore che conosci mi dispiace, non l’hai mai conosciuto”. E questi sono solo alcuni tweet tra i tanti pubblicati dopo le sue parole. La credibilità di Soleil Sorge è in bilico sia dentro che fuori la casa del GF Vip 6.

Grande Fratello Vip 6, 35esima puntata: preferito, nominati, cos’è successo

La trentacinquesima puntata del GF Vip 6 è cominciata con la clip sul compleanno di Kabir Bedi. Una serata tranquilla e festosa, in cui però non sono mancate scintille e frecciate. Soleil Sorge ha deciso di divertirsi con la presenza di Delia Duran nella Casa, come ha detto in confessionale nel daytime di oggi. Peccato che quando poi gli altri si divertono con lei – vedi gli autori piazzandole Delia – si rifugia in piscina a piangere. Ma torniamo alla sua frecciata, che ovviamente è stato argomento di dibattito nella puntata di lunedì 17 gennaio 2022. Durante la cena, infatti, Soleil ha mandato i suoi saluti ad Alex Belli, davanti alla moglie. Una provocazione che ha fatto calare il gelo nella Casa durante la cena, ma che non ha avuto grossi strascichi. Fino a stasera.

Signorini ha mostrato a Delia la risposta di Alex a Soleil, che è d’accordo con lui sul fatto che sono connessi. I tre insomma si sono riappropriati del primo blocco delle puntate. Belli ha ringraziato Soleil perché lo difende e ha ricordato alla moglie Delia i loro anni insieme. “Ti lancio le frecciatine per farti capire quello che abbiamo vissuto e quello che rappresentiamo”, ha detto Alex alla Duran. Quest’ultima ha ricordato al marito che le ha mancato di rispetto nei mesi nella Casa del GF Vip 6, quindi Alfonso le ha chiesto se secondo lei il tweet per Soleil è una mancanza di rispetto. Delia ha detto di sì. Il conduttore ha fatto notare all’ex concorrente che appena si è collegato con la Casa ha subito parlato con Soleil, senza rivolgere un saluto iniziale alla moglie.

C’è stato un faccia a faccia tra Delia e Soleil al GF Vip stasera. La Duran ha risposto con calma e pacatezza al monologo ricco di provocazioni e offese dell’altra. Alfonso ha chiesto a Soleil cosa intendesse dire quando ha parlato di qualcosa che potrebbe tirare fuori da un momento all’altro su Alex e Delia, tentando di chiamarsi fuori dai copioni per l’ennesima volta. Ma alla fine non ha rivelato nulla. Delia sembrava intenzionata a chiudere il rapporto perché stufa del triangolo, e forse anche delle lezioni di vita e di televisione di Alex e Soleil. Belli l’ha incoraggiata a riflettere ancora e a trovare un punto d’incontro con Soleil. Delia è finita in lacrime dopo questo confronto; Soleil si guardava soddisfatta nello specchio.

La discussione si è allargata agli altri concorrenti, tra cui anche Nathaly Caldonazzo che si è scagliata contro Alex nelle ultime ore. Dopo un breve confronto tra Nathaly e Valeria Marini, che sembrano aver trovato un punto d’incontro, c’è stato il confronto tra la Caldonazzo e Sonia Bruganelli. Le due si sono confrontate senza alzare i toni e hanno chiarito questo inizio di GF Vip non proprio idilliaco da parte dell’opinionista verso la concorrente. Per la Caldonazzo è arrivata anche una sorpresa: sua mamma.

Il preferito della trentacinquesima puntata del GF Vip 6 è stato Kabir Bedi. Queste le percentuali: Kabir 40%, Federica 33%, Giacomo e Valeria 27%. L’attore ha condannato Federica di nuovo al televoto, e venerdì ci sarà l’eliminazione. Per Kabir c’è stata anche la sorpresa della sua compagna. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno avuto alti e bassi anche negli ultimi giorni e Signorini non ha potuto fare a meno di parlarne. C’è stata un’altra sorpresa, stavolta per l’ex tronista che ha rivisto la mamma. La signora Valeria si è scagliata contro Jessica Selassié, usando anche delle parole molto pesanti verso la concorrente. Un comportamento che non è piaciuto proprio a tutti, stando ai commenti sui social e anche nella Casa.

Capitolo nomination. Gli immuni della Casa del GF Vip 6 di questa puntata sono stati Manuel, Barù e Basciano. La Volpe ha reso immune Giucas Casella, mentre la Bruganelli ha dato l’immunità a Soleil. I nominati della settimana sono Federica, Giacomo e Valeria, Davide e Jessica. Queste le nomination nel dettaglio:

Nathaly ha nominato Davide;

Davide ha nominato Nathaly;

Jessica ha nominato Sophie;

Katia ha nominato Miriana;

Federica ha nominato Davide;

Manila ha nominato Jessica;

Giacomo e Valeria hanno nominato Gianmaria;

Lulù ha nominato Davide;

Gianmaria ha nominato Giacomo e Valeria;

Sophie ha nominato Jessica;

Miriana ha nominato Giacomo e Valeria;

Kabir ha nominato Gianmaria;

Soleil ha nominato Jessica;

Manuel ha nominato Sophie;

Barù ha nominato Lulù;

Alessandro ha nominato Giacomo e Valeria;

Giucas ha nominato Nathaly.

