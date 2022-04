Bomba Gf Vip, il bruttissimo gesto di Manuel contro Lulù. La Principessa sbotta e confessa tutto: “Ecco che mi ha fatto”

Manuel e Lulù del Gf Vip 6 si sono lasciati ufficialmente. Ecco gli indizi notati dai fan prima della conferma. Durante il Grande Fratello Vip 6, sono molti i concorrenti che si sono innamorati tra di loro e che ancora oggi riescono a far perdurare il loro rapporto dopo la fine del reality di Canale 5. Se Soleil Sorge ha deciso di unfolloware da Instagram, Alex Belli, con cui aveva creato il famoso e tanto chiacchierato triangolo amoroso formato dai due assieme alla moglie dell’attore, Delia Duran, altre coppie hanno deciso di provare a vedere come prosegue la loro storia al di fuori delle telecamere di Canale 5.

Manuel e Lulù: gli indizi sulla crisi di coppia

Tra queste c’è quella formata da Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne ed Alessandro Basciano, così come quella formata da Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. Entrambe le coppie del Gf Vip, come spesso fanno notare sui social, sono ancora assieme e condividono molti momenti tra di loro. Niente da fare invece per Jessica Selassié che ha sperato fino all’ultimo che ci potesse essere qualcosa tra lei e Barù, cosi come ancora oggi i loro fan sperano, non rassegnandosi al fatto che da parte del gastronomo non ci sia alcun interesse amoroso nei confronti della vincitrice del reality.

Diversamente, invece, sua sorella Lulù è riuscita a conquistare il cuore del nuotatore Manuel Bortuzzo a tal punto che una volta finito il Gf Vip hanno deciso di andare a convivere assieme. Ma qualche tempo fa Lulù aveva dichiarato di non essere ben vista dalla famiglia di Bortuzzo, in particolar modo da suo padre, e il nuotatore aveva pubblicato delle storie in cui era in vacanza senza la sua fidanzata.

La Selassié aveva smentito le voci riguardo una loro crisi, ma questa volta invece è arrivata la conferma e i fan della coppia hanno notato qualcosa di inequivocabile. Dopo le indiscrezioni sulla loro separazione, Manuel ha cancellato il suo profilo Twitter per non essere tempestato di domande da parte del fandom della ragazza. La cosa grave che però ha fatto Manuel è stata quelle di annunciare la loro separazione direttamente con un comunicato Ansa senza neanche avvertire la sua ex fidanzata.

Il gesto contro la Principessa che ha deluso i fan

Come ha infatti spiegato Lulù sui social, lei ha saputo di essere stata lasciata da Manuel proprio a causa del comunicato e non dal diretto interessato. Un brutto gesto che ha destato stupore nei fan dell’ex concorrente del Gf Vip che si è sempre distinto per la sua correttezza ed eleganza. Inoltre, sulla pagina Instagram sono sparite le stories in evidenza che racchiudevano tutte le stories romantiche tra lui e la giovane principessa etiope però non sono spariti i post che li ritraggono insieme.

Nonostante questi siano ancora presenti, Manuel Bortuzzo stanco dei ripetuti capricci da parte di Lulù e delle continue liti della ragazza con suo padre, ha capito di non essere fatti l’un per l’altro e ha confermato la fine della loro storia in una stories su Instagram. Non solo il nuotatore si è anhe fatto immortalare in una foto con la sua ex fidanzata. Insomma oltre il danno la beffa.

Appresa la notizia i fan di Lulù hanno chiesto a gran voce di far diventare tronista la principessa nel nuovo format di Uomini e Donne che andrà in onda questa estate al posto di Temptation Island e che vedrà come tronisti solo personaggi vip. Se quindi molti sperano i vedere Lulù sul trono di Maria De Filippi, sicuramente vedremo anche la storia di Manuel sul piccolo schermo. Per Manuel Bortuzzo è in infatti arrivo un film Rai intitolato Rinascere sulla sua vicenda e di come l'ha affrontata. Ad interpretarlo sarà l'attore Giancarlo Commare.

