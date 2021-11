bomba-gf-vip,-il-colpaccio-di-signorini:-“ecco-il-super-vip-che-entra-come-nuovo-concorrente”.-fan-in-delirio

Il GF Vip 2021 è stato promosso. Come la passata edizione vinta da Tommaso Zorzi anche la sesta durerà fino alla prossima primavera. Il programma di Canale 5 chiuderà i battenti a marzo. Nei giorni scorsi sono ripartite le trattative per i nuovi concorrenti che entreranno in gioco a novembre e dicembre e pare proprio che si sia trovato un accordo per un personaggio che sicuramente farà molto parlare.

A Casa Chi sono trapelati infatti i primi nomi: pare che la produzione del Gf Vip stia facendo il possibile per convincere Adelaide De Martino, sorella del più famoso Stefano. L’ex cognata di Belen ha sostenuto il provino la scorsa estate ma poi non si è riusciti a trovare un accordo. Ora, con la necessità di avere nuovi gieffini, le trattative si sono riaperte e ci sono buone probabilità di vedere la bella napoletana nel bunker di Cinecittà.

Insieme ad Adelaide De Martino potrebbe entrare Vladimir Luxuria, ex concorrente dell’Isola dei Famosi e ospite qualche tempo fa del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Sembra saltato invece l’arrivo al Gf Vip di Antonella Fiordelisi. Tv Blog ha assicurato che la spadista, modella e influencer – vista a Temptation Island e Uomini e Donne – non farà il suo ingresso nel bunker di Cinecittà. Pare che pure il Mago Otelma non varcherà la famosa porta rossa. Ad oggi sono ignoti i motivi di queste due assenze.

Avrebbero invece rifiutato per altri impegni di lavoro il cantante Francesco Baccini, che lo scorso anno ha fatto una breve incursione al GF Vip per fare visita all’ex compagna Maria Teresa Ruta, e l’artista Jerry Calà. Insomma il nome più atteso è proprio quello della piccola di casa De Martino, che porterà nello studio del Gf Vip anche il fratello per commentare e che potrebbe aprire nuovi scenari amorosi per Gianmaria Antinolfi, che in passato ha avuto anche una relazione con Belen.

Quando finisce il Grande Fratello Vip 2021

La finale del GF Vip 2021 è prevista per il prossimo 14 marzo 2022. Rispetto alla scorsa edizione durerà ancora di più visto che la quinta edizione, che ha incoronato Tommaso Zorzi vincitore, è andata in onda il primo marzo. La trasmissione andrà avanti con i doppi appuntamenti fino al 17 dicembre per poi riprendere dopo la pausa natalizia. Tre, quattro concorrenti entreranno a fine novembre mentre altri sono previsti per metà dicembre. Nei primi due mesi di programmazione il Grande Fratello Vip ha totalizzato il 18.6% di share.

