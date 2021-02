Il tradimento di Maria Teresa – Tommaso e Stefania hanno nominato a sorpresa l’amica Maria Teresa. “Siamo rimasti basiti da quello che ci ha raccontato su Baccini. E’ stata un’impressione di tutti”, ha specificato la Orlando. “Noi non le abbiamo mai detto una bugia”, ha aggiunto Zorzi. “Penso che non dovrebbero giudicarla così, sembra una strategia”, è il pensiero di Dayane.

Malgioglio contro la Ruta: “Piangi sempre per niente” – “Dentro la Casa mi hai detto che eri trasparente, perché mi dici che sono falsa?” chiede subito la Ruta. “Mi ha fatto male quando hai detto che ho voluto fare il siparietto per consolare Tommaso, non me l’aspettavo da te”, ha ribadito Cristiano “Fai sempre la vittima, piangi per niente”.

Walter Zenga parla ai figli: “Questa è casa vostra” – L’ex portiere, in collegamento da Dubai, vuole risolvere le cose con i figli Andrea e Nicolò per poter ripartire insieme. “Il passato non lo correggiamo più. Quando volete qui è casa vostra. Siamo tutti uomini e i problemi si azzerano, parliamo di quello che sarà”, afferma l’ex portiere. “Se vogliamo parlare da adesso in poi, io sono pronto a ricominciare”, risponde Nicolò. Andrea però è più cauto: “In questo momento non la sentiamo casa nostra, devi volerci conoscere e farci sentire accettati”.

La nuova alleanza di Dayane e Giulia – Le due ragazze adesso sembrano alleate nell’attaccare Tommaso e Stefania, accusandoli di non pensare all’amicizia ma solo al gioco. “Fino all’altro giorno se ne dicevano di ogni una contro l’altra e adesso sono grandi amiche. Le strateghe mi sembrano loro…”, replica Zorzi.

Le sorprese di Maria Teresa e Samantha – La De Grenet incontra la sorella Ilaria, a cui è legatissima. “Litighiamo spesso, ma siamo legatissime. Se esco vengo a casa con te!”. Anche per la Ruta una sorpresa, una lettera del figlio Gian Amedeo con cui ha recuperato il rapporto.

Il feeling tra Rosalinda e Zenga – In confessionale Zenga ammette di avere un interesse per Rosalinda, ma si trattiene per rispetto. “Ho una situazione da risolvere fuori con Giuliano. Mi piace Andrea, è simile a me e c’è sicuramente un feeling. A volte mi dispiace anche a me frenarmi con lui, ma il rispetto è la base di tutto” chiarisce la ragazza.

Eliminata Maria Teresa – Il pubblico ha decretato l’uscita della Ruta, cosa che ha spiazzato i suoi compagni. Lei non l’ha presa bene e se n’è andata dalla Casa, arrabbiata con tutti. Passata la rabbia, però, il bilancio è positivo. “Ho risolto rapporti importanti della mia vita grazie al Grande Fratello”, ammette con il sorriso.

Pierpaolo e Ariadna – Pierpaolo riceve un regalo speciale da parte del figlio e scoppia a piangere. Per lui c’è anche la sua ex Ariadna: “Non ti voglio vedere triste. Leonardo ti adora e non devi mettere in discussione che papà sei. Devi vincere, glielo devi”.

Tommaso, Rosalinda e Zelletta candidati per la finale – La catena di salvataggi lascia in lizza Tommaso e Andrea per il posto in finale. Sono proprio loro a scegliere chi portare con loro al televoto: sono Rosalinda e Stefania. Solo una di loro potrà accedere al televoto e il resto del gruppo esclude la Orlando.