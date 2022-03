Bomba Gf Vip, Jessica e Barù si sono baciati. Ecco il video, è pace fatta tra i due. Fan in delirio

Jessica e Barù si sono baciati? Spunta il video, è successo. I due pare abbiano nascosto tutto: ecco chi ha rivelato la verità. La conferma arriva da parte della concorrente nel Confessionale, ecco la verità sul loro incontro. Continua a far discutere la neo-coppia, non proprio coppia, del Gf vip che ha fatto sognare migliaia di fan. I cosiddetti Jerù, a quanto pare, si devono mettere l’anima in pace, o forse no? In questi ultimi giorni il comportamento di Barù nei confronti della principessa ha fatto particolare scalpore.

Durante l’ultima puntata del Gf vip la Selassiè ha avuto modo di ascoltare alcuni commenti che l’uomo ha fatto in confessionale ed è rimasta molto offesa dalle sue parole. Non solo Jessica, anche Lulù ci è rimasta molto male per le affermazioni che ha fatto Barù anche in merito alla famiglia e al titolo di “principesse” delle Selassiè. Gli ultimi giorni della Casa, insomma, pare siano per lo più caratterizzati da tensioni e discordie tra le due sorelle e il nipote di Della Gherardesca che dal canto suo, viene spalleggiato da Davide Silvestri.

Barù ha sempre ammesso di non voler illudere Jessica e di non aver mai fatto un gesto concreto nei suoi confronti per questo; tuttavia pare che i fatti siano ben altri. A quanto pare sotto l’improvvisata “capanna” di tende e coperte della scorsa settimana, non c’è stato solo un lungo dialogo tra i due. Entrambi hanno spergiurato di aver solo parlato e chiarito molte cose seppur, ammette Jessica, ci fosse una “tensione erotica” evidente tra loro in quel momento.

A svelare la verità è stata proprio Lulù in un confessionale che è stato condiviso sui vari social. Qui riportiamo il video riproposto da Mondo reality, in cui la ragazza rivela che sotto la famosa capanna Barù e Jessica si sarebbero baciati. Tuttavia secondo quanto afferma l’uomo avrebbe chiesto alla sorella di non dirlo a nessuno, facendola promettere: come mai?

Sul fatto che il gieffino sia sempre un po’ distante nei confronti della Selassiè, decisamente più affettuosa ed espansiva, ci sono varie teorie. Qualcuno pensa che lui sia uno stratega e che l’abbia usata solo per arrivare alla finale, piano che gli sarebbe riuscito proprio ieri sera. Alcuni affermano che Barù non sia avvezzo a mostrare i suoi sentimenti davanti alle telecamere e che, probabilmente, questo avrebbe confessato a Jessica nel loro discorso. Fatto sta che ora ormai Lulù ha lanciato la bomba e ci saranno sicuramente delle conseguenze. Durante la finale del Gf vip, sicuramente, i due dovranno uscire allo scoperto una volta per tutte.

Intanto Barù pare aver cambiato nuovamente atteggiamento con Jessica cercando di far pace con la principessa, ammettendo di voler ricominciare con lei e di volerla vedere fuori dal Gf una volta usciti. L’uomo sembra sinceramente pentito di quel che ha detto contro la concorrente e sta cercando di tirare su di morale la principessa visibilmente molto abbattuta questi giorni. Intanto il Fan club della coppia, i Jerù, continuano a tifare per i loro beniamini affinchè esano insieme come coppia.

