Bomba Gf Vip. Jessica Selassie beccata in un locale mentre bacia l’ex coinquilino, Proprio lui. Ecco la foto, il web si scatena

Ieri sera i vipponi del Gf Vip si sono riuniti per una serata all’insegna del divertimento. Tra loro Jessica e Clarissa Selassie, Alex Belli, Valeria Marini, Biagio D’Anelli, Tommaso Zorzi, Pierpaolo Peterelli, Giacomo Urtis e Giulia Salemi. Tra musiche a canti e narghilè un frame pubblico da Biagio ha scatenato il putiferio sul web e soprattutto tra i fan dei Jerù, il gruppo che da sempre sostiene la coppia Jessica Barù.

Coppia che stando a quanto detto dallo stesso toscano stenta a decollare e anzi non è mai partita. Barù ha infatti precisato nell’ultima intervista a Verissimo, con Silvia Toffanin, che per lui Jessica è solo un’amica e niente di più e che non ha alcuna intenzione di iniziare qualcosa di serio con lei. Ha inoltre detto che quando lui si innamora non è affatto timido ma si espone con la persona interessata. Insomma spernze finite tanto che Jessica, dopo queste dichiarazioni ha smesso di seguire l’ex coinquilino del Gf Vip su social. ( continua dopo la foto)

Ma cos’è successo che ha invece destato tanto scalpore? Durante la serata Jessica Selassie ha baciato ( a stampo) un altro ex concorrente del Grande Fratello, anche lui molto discusso per la sua storia, non storia con Miriana Trevisan. Parliamo proprio di Biagio D’Anelli che nelle sue storie Instangram ha postato la foto di un bacio proprio con la bella vincitrice del Gf Vip, taggandola con un cuore.

Un bacio che sembra più dato per gioco che per una reale passione tra i due ma che ha scatenato un vero putiferio su twitter in particolar modo tra i fan della bella Jessica. “Jessica che bacia Biagio, Barù hai scansato un fosso, lei si merita un uomo falso come lei” oppure “Stavolta Jessi se l’è propria cercata” e infine: “Jessica organizza spesso dei finti gossip, eh lo sappiamo bene purtroppo da quando è uscita sono già uscite paparazzate con Pippo Di campo de fiori, Roberto il dentista dei parioli Andreas, Fate un po’ voi”. Sono solo alcuni dei commenti che possiamo leggere sui social in queste ore.

Ma c’è anche chi difende la bella ex gieffina: “Ma non vi vergognate a fare la morale a Jessica per un bacio a stampo? Tutte sante siete?” o ancora: “Non è vero che Jessica organizza finti gossip, da quando è uscita è stata sempre con la sua famiglia ed è finita una volta sul giornale con i suoi amici, dite solo cavolate”. Insomma ancora una volta i fan sono molto divisi, fatto sta che la principessa stavolta si esposta e chissa che con il bel Biagio non sia solo un’micizia o qualcosa di più.

