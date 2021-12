Bomba GF Vip, Jo Squillo svela la verità: “E’ tutto finto, Sono aiutati da Signorini” Ecco come si mettono d’accordo

Jo Squillo, a distanza di settimane dalla sua eliminazione, ha deciso di dire la sua sul GF Vip, e su quello che si nasconde dietro le famose dinamiche del reality. La presenza della donna all’interno della trasmissione di Alfonso Signorini è durata due mesi, periodo in cui ha cercato il più possibile di litigare poco e di lanciare al pubblico messaggi di solidarietà. Proprio questo suo atteggiamento le ha causato diversi attacchi da parte degli altri coinquilini. Secondo molti, cercare di restare sempre controllata per evitare discussioni era anche un modo per non mettersi in gioco e non far conoscere la vera se.

Jo Squillo ha in realtà specificato che questa caratteristica fa proprio parte del suo carattere e che il suo obiettivo nel GF Vip, era proprio quello di non cadere in queste trappole. A quanto pare, concorrenti e produzione sono tutti d’accordo nell’amplificare litigi e amori per creare lo show. “Ho voluto fare un percorso da grande sorella, cercando di iniettare piccole pillole di vita intelligente. Ma questo era molto difficile. Andava a scardinare l’ordine del format, basato sul solito schema: litigate e finti amori”. E infatti ha avuto vita breve la sua presenza nel reality.

Come Alfonso Signorini ha specificato più di una volta, al pubblico del GF Vip, non interessano i messaggi portati avanti con fierezza e determinazione da Jo Squillo. Gli spettatori vogliono solo intrattenimento e divertimento, e soprattutto distrarsi dai problemi del mondo, che per molti rappresentano solo noie. La distrazione è proprio la più grande pecca della nostra società: meglio guardare una partita di calcio o un reality show, piuttosto che informarsi sulle ingiustizie che avvengono all’ordine del giorno e che insieme potremmo combattere e distruggere.

Gli occhi dell’Italia sono invece tutti puntati sulla telenovela che sta mettendo in atto Alex Belli, il gran commediografo del GF Vip,. Anche su di lui Jo Squillo ha la sua idea: “Non è più credibile. Molta gente ha capito la sua recita. Trasforma, modifica e mistifica la realtà. Ormai questo è il suo film e non capisce di aver perso la sua credibilità, con me e forse anche con sua moglie Delia e i suoi amici. Poi non si sa se effettivamente sia sposato o se hanno fatto la recita del matrimonio per poter entrare al GFVip per fare Centovetrine”. Che sia o meno d’accordo con la moglie non si è ancora capito.

Ma sicuramente sta riuscendo nel suo intento: il triangolo Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran è tra i più chiacchierati nella casa del GF Vip,. Ma Jo Squillo si è voluta soffermare anche su un altro personaggio controverso, quello di Katia Ricciarelli. Una donna dura, diretta, spesso anche troppo, ma comprensibilmente dato il suo passato da prima donna: “Ha mancato di rispetto a me e alla mia carriera, sbeffeggiando la mia canzone Siamo donne, dicendo che ho fatto solo quello nella vita. Lei è fatta così, Katia è un po’ cattivella, ha quel piglio sempre sarcastico”.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bomba GF Vip, Jo Squillo svela la verità: “E’ tutto finto, Sono aiutati da Signorini” Ecco come si mettono d’accordo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.