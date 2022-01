Bomba Gf Vip, Katia impazzisce con Lulù: “Vai a scuola al tuo Paese”, Miriana lascia il Gf: “Coi razzisti non ci vivo”. VIDEO CHOC

Katia Ricciarelli contro Lulù: “Str***” e poi “Vai a scuola al tuo Paese”, ma lei reagisce. In una serie di video postati dai fan su Twitter, Katia Ricciarelli viene ripresa durante una lite con Lulù Selassié. La cantante ha usato termini che hanno mandato su tutte le furie i fan. È ormai guerra aperta tra Lulù Selassié e Katia Ricciarelli, soprattutto dopo la brutale e recente uscita della cantante contro la Princess che ha scatenato l’ira dei fan.

Le due continuano a litigare all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e sono volate anche parole grosse, pronunciate da Katia Ricciarelli contro Lulù alla presenza di altri vipponi. La tensione è alle stelle ma, mentre all’interno della Casa le due continuano a discutere e Lulù sembra lottare contro i mulini a vento, fuori i fan la sostengono apertamente, chiedendo l’eliminazione di Katia Ricciarelli dal gioco.

Katia Ricciarelli contro Lulù: “Stro***”

Il primo scontro è avvenuto mentre le due erano a tavola con altri vip, tra i quali Valeria Marini, Kabir Bedi e Sophie Codegoni. Il tema erano gli scontri emersi durante la puntata del 3 gennaio, Katia Ricciarelli furente ha detto: “Oggi facciamo la figura di peracottari”, Lulù ha risposto: “Io non sono una cafona, la figura di m** la fate voi non noi”. Katia Ricciarelli ha continuato: “Senti, smettila eh” e poi “Allora vai a mangiare fuori, fila!”. Lulù non ci sta e ribadisce il suo punto: “Io mangio dove ca*** mi pare, sei la padrona di Casa? Nessuno è il padrone, siamo tutti uguali qua”. Katia ha poi interrotto Lulù dicendo: “Stro**”, ma la Princess, intenzionata a non cedere ha aggiunto: “Str*** sarai tu, ma che vuoi!”

L’affondo finale di Katia Ricciarelli con la frase shock

Lo scontro non è finito lì, mentre Lulù (che si era alzata da tavola) passava in una stanza vicina alla cucina urlando: “Vai a scuola tu”, Katia ha risposto: “Vai a scuola tu, al tuo Paese, che forse non ti hanno insegnato”.

Katia Ricciarelli nella bufera: i fan la vogliono fuori dal GF Vip.

Carmen Russo che era presente, ha implorato Katia di “Non gettare benzina sul fuoco”. Lulù non ci sta e furente torna in cucina dicendo: “Io sono nata in Italia, primo, secondo non ti permettere mai più. La gente ti ha abituata male nella vita, t’hanno fatto crede de esse sto ca***”. Poco dopo, sfogandosi con Valeria Marini, Lulù ha ribadito, in merito a Katia: “È una persona cattiva, e verrà sbattuta fuori. Non merita persone buone come noi e viene sempre giustificata e sono stanca” alla Marini che cercava di difenderla ha poi ribadito: “Ha detto tante cattiverie alle persone qua dentro”.

Katia Ricciarelli, nuova gaffe con Lulù Selassiè: “Vai al tuo paese” Miriana Trevisan replica: “È razzismo!” e minaccia di lasciare il Grande Fratello Vip

Nella Casa del Grande Fratello Vip è guerra aperta. La diretta di ieri ha scoperchiato un vaso di Pandora che a stento rimaneva chiuso negli ultimi giorni. Katia Ricciarelli è nel mirino delle critiche, sia fuori che dentro la Casa, per alcune uscite infelici e, nelle ultime ore, la cantante è stata anche accusata di razzismo da una furiosa Miriana Trevisan che ora minaccia di abbandonare il reality.

Tutto è nato di fronte all’ennesima discussione tra Katia e Lulù, questa volta a tavola. Tra le due sono volate parole forti che Lulù ha poi riferito a Miriana in camera da letto: “Io stavo parlando con Soleil – ha esordito Lulù – e le ho detto ‘Vai a scuola, stupida’. Katia mi ha sentito e mi fa ‘ma vacci tu a scuola, al tuo paese, che forse non ti hanno insegnato niente’“. Di fronte a quel “vai al tuo paese”, Miriana è rimasta senza parole, chiedendo più volte se Katia l’avesse realmente detto: “Se l’ha detto è razzismo, è gravissimo!”

Miriana Trevisan pronta ad abbandonare il GF Vip se non ci saranno provvedimenti per Katia Ricciarelli

L’episodio per Miriana Trevisan è talmente grave da annunciare immediatamente agli autori il suo possibile ritiro dal programma: “Io mi ritiro, me ne vado, mi dissocio da queste cose. – ha sbottato la showgirl – Chiamate i miei avvocati!” E ancora: “Non ditemi bugie perché se lo ha detto veramente io me ne vado. Ragazzi io me ne vado non vivo in una casa con una persona razzista. Io il razzismo non lo sopporto.” D’altronde sono ormai in molti a mal sopportare i modi di Katia. Anche l’ultima arrivata, Nathaly Caldonazzo, ha accusato la cantante: “Katia è invidiosa e cattiva, è infelice e vuole che tutti gli altri siano infelici. Ha detto a Manuel ‘ma come fai a stare con quella?‘, ma perché deve essere infelice degli amori degli altri?” Come si comporterà Alfonso Signorini di fronte a questa delicata situazione?

Lulù si è difesa perché Katia le ha dato della “STRONZA” Non conta l’età ! Il rispetto deve essere reciproco. Giustificare il comportamento di Katia per l’età non è assolutamente corretto! Non è un buon esempio è una persona maleducata ! #FUORIKATIA @GrandeFratello #gfvip pic.twitter.com/ZJEtTK5IHK — 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔𝕖𝕤𝕔𝕒 ( IO ᔕTO ᑕOᑎ ᒪᑌᒪù) (@frances06455734) January 4, 2022

Katia a Lulù: “Vai a scuola… al tuo paese che forse non ti hanno insegnato nulla”

#gfvippic.twitter.com/whf2wnTLxX — Viperissima Trash (@Viperissima_) January 4, 2022

”Viene sempre giustificata per l’età, giucas che ha la stessa sua età non si permette di insultare le persone” URLALO LULU URLALO#gfvip pic.twitter.com/AfX3WhL7P4 — cri (@polveredifate) January 4, 2022

