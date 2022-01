Bomba Gf Vip, Katia nuove offese a Lulù. Anche Soleil e Manila si dissociano. Signorini furioso non ce la fa più: “Provvedimenti urgenti”

Katia Ricciarelli, nuove offese a Lulu: “Se fossi in lei mi sparerei”. Ormai a tenere banco nella casa del Grande Fratello Vip in queste ore è soltanto la guerra tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassie. Le due non sono mai andate d’accordo e continuano a battibeccarsi facendo volare anche accuse e parole grosse. Se da un lato le principesse e Miriana continuano a chiedere la squalifica di Katia per le parole offensive utilizzate, dall’altra la cantante lirica si è schierata con Soleil e Manila giustificando le sue azioni dal fatto di essere attaccata e istigata da Lulu.

Nel pomeriggio di ieri Katia Ricciarelli e le due amiche si sono riunite in bagno per discutere e la cantante si è difesa dalle accuse, salvo poi concludere dicendo “se fossi lei mi sparerei”. “Ha detto che sono una strega come quella di Biancaneve. A me dice? Che cattiveria e poi ne ha detta un’altra sul mio corpo. Quella mi ha detto ‘mangia così ti ingrassi ancora’. Ci rendiamo conto? Io volevo quasi dirlo ‘ah se fossi come te mi sparerei subito fidati’.

Ha chiosato Katia facendo un nuovo scivolone. “Cosa vuole da me lei? A dire la verità io sono felice della mia faccia, del mio corpo, di come sono fatta. Sono fiera dei miei occhi e della mia intelligenza, non invidio nulla a nessuno e figurati a lei. Anzi mi diverto a guardare quando lei è a gambe scoperte. Così come mi piace vedere voi che siete ragazze e non ho nessuna invidia delle altre donne. Ci mancherebbe altro. Ognuno ha il suo fisico e basta” – lo sfogo della Ricciarelli.

Una frase molto forte quella del “se fossi in lei mi sparerei” che non è piaciuta nemmeno a Soleil che ha cercato di frenare la sua amica dicendo: “Dai no Katia. Ognuno ha la sua bellezza e la sua tipologia di fisicità. Però non bisogna minimamente offendere, soprattutto sulle cose fisiche“. Dello stesso avviso Manila che udito l’ennesimo scivolone di Katia ha detto: “Ok, come peggiorare la situazione”

GF Vip 6: eliminazioni, ospiti e nominati di stasera

Stasera in nomination ci sono Soleil Sorge, che è stata molto attaccata per il suo appoggio a Katia Ricciarelli, Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo. Una di loro sarà la preferita del pubblico e dovrà decidere chi tra le altre due andrà sirettamente in nomination per la squalifica nella puntata di Venerdì. QUindi nessuno uscirà dalla casa stasera. La Casa, intanto, è sempre più divisa e infatti molti dei concorrenti hanno smesso di parlarsi e, addirittura, di salutarsi. Come mai, nonostante il comunicato letto da Signorini nella scorsa puntata, i vipponi continuano a comportarsi così?

A quanto pare queste ultime sceneggiate hanno nuovamente indispettito Signorini che par proprio non farcela più. Quindi si spera che stasera Alfonso prenderà i provvedimenti tanto richiesti da tutti. Stasera, poi, gran parte dell’attenzione sarà rivolta a Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, che in queste ore si sono lasciati andare a baci ed effusioni nella sauna. Alcuni non credono nel loro interesse reciproco, altri non vedono l’ora che il sentimento tra di loro diventi amore. Insomma, per capire come si evolveranno le cose nella Casa non vi reta che sintonizzarvi su Canale 5, sempre alle 21.30 circa!

