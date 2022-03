bomba-gf-vip,-katia-ricciarelli-protetta-da-signorini,-parla-il-capoprogetto:-“ecco-l’accordo-segreto”

Una delle concorrenti più chiacchierate di questo Gf Vip è stata sicuramente Katia Ricciarelli, e il pubblico ha accusato più volte Alfonso Signorini di difenderla. Sicuramente è vero che tra il presentatore e la cantante si è instaurato sin dal primo momento un rapporto speciale. Nonostante gli scivoloni della donna e il voltafaccia dei telespettatori, il direttore di Chi l’ha difesa sino all’ultimo minuto, non nascondendo la sua spiccata preferenza. Allo stesso tempo c’è da dire che, se si vuole davvero che la casa più spiata d’Italia rappresenti uno spaccato di realtà, non si può certo ricorrere alla squalifica per ogni errore, come in passato.

Oggi a parlare delle accuse del pubblico nei confronti dei favoreggiamenti di Alfonso Signorini è Andrea Palazzo, capo progetto del Gf Vip, che ha rilasciato un’intervista a Tv Blog: “Se mi sono mai vergognato di qualcosa andato in onda al Grande Fratello? No. Invece mi fa rabbia e trovo sempre fastidioso il pregiudizio con cui una persona può stabilire se una cosa sia vergognosa o meno. Questo programma ha la vocazione naturale di raccontare alcune storie, anche storie scomode, non ordinarie, a volte anche poco convenzionali. Quindi, no, non provo vergogna di aver raccontato in questi anni cose fuori dal conformismo, anche con un linguaggio un po’ forte, che hanno coinvolto e appassionato il pubblico”.

“Alfonso è il direttore di un giornale che si occupa di cose vicine al mondo dei vip e della soapizzazione del reale, quindi sicuramente ha avuto una forte influenza. Il presupposto di partenza però è che la sua sensibilità di giornalista ci ha consentito di affrontare qualsiasi tipo di storia in qualsiasi tipo di contesto. Raccontare la soapizzazione del reale è un’impresa non semplicissima, c’è bisogno di conoscere molto bene la materia e di avere una sensibilità di alcune storie. Per esempio il rapporto personale di Alfonso con Katia al Gf Vip ci ha aiutato perché lei si è sentita accolta e si è raccontata come mai aveva fatto prima”.

Insomma, Andrea Palazzo ha difeso con convinzione Alfonso Signorini e le sue scelte al Gf Vip. Sicuramente il direttore di Chi ha imparato a conoscere bene i Vip e anche il modo in cui doverli trattare. Ed è molto evidente che Katia Ricciarelli può essere facilmente conquistata con le lusinghe. Un’arma che ha ben funzionato, perché la cantante si è mostrata puntata dopo puntata sempre più legata al presentatore e pronta a parlare con lui di qualsiasi cosa. Infine, il capo progetto del reality fa capire quanto sia superfluo per gli addetti ai lavori preferire l’uno o l’altro tra i concorrenti.

“Quale dovrebbe essere il vantaggio per noi nel tutelare una persona più di un’altra? Onestamente, è secondario chi vince l’edizione, soprattutto rispetto a quello che c’è stato durante il suo percorso. Katia, così come tantissimi altri, non ha vinto, ma è stata una grande protagonista del Gf Vip. Il vantaggio per noi di difenderla in cosa consisterebbe? Nell’averla una settimana in più in gara?”. E’ anche vero che, obiettivamente, quest’anno alcuni personaggi sono stati tutelati grazie alle preferenze dei Vipponi che li escludevano dalle nomination. Un’azione che ha portato la cantante a essere nominata solo una volta, a edizione quasi terminata. Con istantanea eliminazione.

