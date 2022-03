Bomba Gf Vip, Katia Ricciarelli rompe il silenzio: “Ecco perchè mi hanno fatto fuori. Senza rispetto”. Fan sotto choc

Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo sono state tra le più controverse e contestate protagoniste del Gf Vip 6 e ora che la loro avventura nella Casa si è conclusa – nel corso di una lunga intervista al settimanale Chi – le due ex gieffine si sono raccontate senza filtri e non hanno certo lesinato i commenti sui loro ex compagni di viaggio. Per prima cosa, Katia e Nathaly hanno confessato da quali concorrenti sono rimaste deluse e la Ricciarelli ha sottolineato che è proprio a causa del clima della Casa se ha preferito uscire e non farsi più vedere:

Katia: Manila, perché avremmo dovuto chiarirci da persone adulte. E anche Miriana. Penso di meritare rispetto e, se qualcuno non lo fa, vado sopra le righe. Ma, alla mia età, non posso dire: “Adesso riproviamo”, non ho più il tempo. Per questo ho deciso di uscire. Dopo cinque mesi e mezzo non avevo più tempo. E il gioco si stava incattivendo, ho preferito tornare “a rivederle stelle”.

Così la soprano a cui però sfugge un particolare non da poco. Non è stata lei a voler uscire, ma è stato il pubblico a farla fuori. Tra l’altro la sua eliminazione era scontata, visto che l’indice di gradimento dei telespettatori nei suoi confronti, è precipitato con il passare delle settimane. Non tiene nemmeno il ragionamento che Katia vuol far passare, ossia che sarebbe stata mandata a casa in quanto lei ha chiesto espressamente di essere votata. Anzi, il gesto è apparso più un mettere le mani avanti che altro. Eppure la Ricciarelli è convinta di essersi auto-eliminata. Quando infatti le è stato chiesto per colpa di chi fosse uscita, ha replicato: “Era tutto troppo pesante è stata una mia scelta”. No, lo si ripeta, è stata una scelta del pubblico.

Nathaly: Mi hanno deluso umanamente Alessandro, Sophie, Lulù, Jessica e Barù. Mi hanno accusata di essermi avvicinata a Katia e Soleil, ma ero stata isolata da loro. Alex Belli, poi, ha provato subito a farmi terra bruciata solo perché ho cercato di aprire gli occhi a Delia. E mi sono sentita tradita da Sophie, che mi ha dato della razzista senza motivo, nonostante l’avessi sempre trattata bene.

Le due ex gieffine hanno poi svelato il loro pensiero sulle sorelle Selassié:

Katia: Mi sembrano preoccupate solo della loro immagine: il trucco, il parrucco, il vestito, le extension, che trovavi in ogni angolo della casa. Troppa esteriorità e poca interiorità».

Nathaly: La cosa bella di Lulù è Manuel, per il resto è una bambina capricciosa, mai cresciuta, a volte velenosa. Non la vorrei come esempio per mia figlia. Ha cercato di boicottare la mia amicizia con Antonio perché voleva essere sempre al centro della scena. Jessica mi piaceva, mi faceva tenerezza, poi si è rivelata cattiva nelle nomination e ha questa ossessione per Barù che è sospetta. Secondo me vuole prendere i voti di tutte le Bridget Jones d’Italia.

Nathaly ha confessato anche che tra i più sexy della Casa c’è sicuramente Antonio Medugno, con il quale ha avuto “una passione cerebrale“, ma nonostante questo all’interno del reality non si sarebbe mai lasciata andare con lui per via della sua giovane età. Per quanto riguarda invece il loro rapporto, Katia e Nathaly hanno confessato di essersi rivalutate a vicenda:

Katia: Nathaly è una donna con le p**le, mi piace. All’inizio abbiamo avuto degli scontri a causa di Miriana e delle Selassié, poi ci siamo capite. È intelligente e dice quello che pensa.

Nathaly: Ha detto due o tre cose brutte su di me, ma è una che ci vede lungo, dice la verità e ha grande senso dell’umorismo. Mi dispiace che abbia litigato con Manila perché si volevano bene. Manila è una brava donna che ha fatto brillare la Casa, il problema è che segue un po’ troppo il vento, sta un po’ di qua e un po’ di là.

Parlando del possibile vincitore, Katia non si è voluta sbilanciare affermando che secondo lei potrebbe conquistare la vittoria “il peggiore o la peggiore“. Secondo Nathaly, invece, è Jessica ad avere buone chance di vittoria. Katia però vorrebbe che vincesse Davide, oppure Soleil (eliminata nella scorsa puntata) mentre Nathaly tifa per Delia. Infine, entrambe hanno svelato che tornerebbero volentieri come opinioniste il prossimo anno: dalla loro hanno, infatti, la giusta lingua tagliente e la schiettezza necessaria.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Bomba Gf Vip, Katia Ricciarelli rompe il silenzio: “Ecco perchè mi hanno fatto fuori. Senza rispetto”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.