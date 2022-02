bomba-gf-vip,-l’ex-moglie-di-alessandro-basciano-una-furia:-“io-l’ho-sminuito?-ecco-quello-he-mi-faceva.-sophie-stai-attenta”

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021, durante la quale si è parlato della sua lite con Alex Belli e Sophie Codegoni (sfociata con lui che quasi gli tirava un peso addosso), Alessandro Basciano si è difeso affermando che gli scatti di rabbia che lo prendono quando si sente sminuito sono da attribuire al fatto che nella sua precedente relazione veniva continuamente sminuito. E così la ex Clementina Deriu, che è anche la madre di suo figlio, ci ha tenuto a replicare piccata affermando giustamente che le colpe dei propri comportamenti non possono essere date agli altri, togliendosi ogni responsabilità.

“Nessuno è mai stato sminuito” ha esordito Clementina, “prima di arrivare alla fine di una storia c’è sempre un periodo di deterioramento del rapporto, in cui molto spesso a causa di comportamenti sbagliati e reiterati nel tempo, il rispetto e la stima vengono a mancare e l’amore purtroppo può finire. Questo non deve mai giustificare l’arroganza, la mancanza di rispetto e la maleducazione. É troppo facile attribuire agli altri la causa delle proprie malsane azioni”. Ha dichiarato l’ex moglie di Basciano

Il GF punisce Alessandro Basciano: “Il suo atteggiamento è inaccettabile”

La puntata di giovedì 17 febbraio 2022 del Grande Fratello Vip 6 non è iniziato benissimo per Alessandro Basciano. Il concorrente ha ricevuto un provvedimento disciplinare dagli autori, annunciato in diretta da Alfonso Signorini: “Alessandro ha avuto uno scatto di rabbia e violenza incontrollata ed ha palesemente disobbedito alle regole imposte dal Grande Fratello. Questa volta non possiamo passarci sopra. Il suo atteggiamento è inaccettabile. Che tu sia un bravo ragazzo nessuno lo mette in dubbio, ma certi comportamenti si qualificano da soli. […] La cosa che non capisco è una sola: perché tu in più occasioni hai dimostrato di perdere il controllo così facilmente? Quando il GF ti dice ‘mettiti il microfono’ tu hai risposto con parolacce”.

Il provvedimento arriva dopo la lite tra Sophie Codegoni e Basciano, dove lui ha sbottato: “Sto parlando io, se mi parli sopra mi rode il c**o! Parlo e mi parli sopra, non sei al centro dell’attenzione in questo momento, se ti sto sul c***o che ci stai a fare con me? Basta, falla finita!”. Alla lite era presente anche Alex Belli, che ha assistito alla scena e ha sorriso alla reazione spropositata di Alessandro Basciano: “Non c’è un c***o da ridere, te le dò veramente eh! Non sto giocando, la prossima volta che passo e ridi.. Non fatemi perdere il controllo! Non sto scherzando! Ti lancio un peso! Questo è il rispetto?”.

Dopo le minacce all’ex di Centovetrine, Basciano si è sfogato ed ha preso a calci delle sedie. Proprio per questo comportamento violento il GF Vip ha voluto adottare con lui il provvedimento disciplinare che recita: “Vi abbiamo più volte richiamato di avere un comportamento civile e di non infrangere il regolamento, fra cui quello di tenere sempre i microfoni. Il tuo atteggiamento arrogante ed intimidatorio e le espressioni troppo forti che hai usato in casa sono inaccettabili. Niente può giustificare l’aggressività. La tolleranza ha un limite. Il GF ha deciso che stasera andrai in nomination d’ufficio”.

