Bomba GF Vip Lulù molla Manuel. Effusioni nella notte con un altro concorrente, Ma lui è già impegnato. Fan sotto choc

Nella casa del GF Vip le coppie si formano, si lasciano, a volta si scambiano. In questo primo mese di reality stiamo assistendo a due serrati corteggiamenti: quello di Lulù Selassiè nei confronti di Manuel Bortuzzo; quello di Nicola nei confronti di Miriana Trevisan. Ma i due destinatari dei loro sentimenti non sembrano apprezzarli doverosamente lasciandoli sempre nel dubbio e nelle insicurezze. Il pubblico si è così schierato dalla parte dei deboli e adesso fa il tifo per una nuova coppia: quella che potrebbe nascere tra Lulù e Nicola, come dimostrano le immagini di stanotte.

Ma partiamo dal principio. Appena entrata nella casa del GF Vip la principessina Lulù ha subito mostrato una spiccata sensibilità, soprattutto nei confronti della triste storia dell’ex nuotatore. Tra loro è nata immediatamente una sintonia e anche la passione. Ma la ragazza, al contempo, è diventata anche gelosa e possessiva, costringendo Manuel Bortuzzo a interrompere la relazione. C’è voluto del tempo prima che la Selassiè accettasse la decisione del ragazzo e lo lasciasse andare. Ma sembra che adesso ci stia riuscendo e che sia finalmente pronta a voltare pagina.

Magari proprio grazie a Nicola. Lui, dopo un primo leggero interesse nei confronti di Soleil Sorge, si è invaghito di Miriana Trevisan. Da quel momento è iniziato un corteggiamento serrato, che la donna ha subito apprezzato e accettato con entusiasmo. Ma l’uomo si è lasciato trasportare dai sentimenti, dichiarandosi perdutamente innamorato della concorrente del GF Vip. Tra i due c’è una grande differenza di età e dal momento della sua dichiarazione sono iniziati i problemi. La donna si sente responsabile per il ragazzo e non vuole farlo soffrire.

Non è assolutamente sicura che da parte sua possano nascere dei sentimenti e quindi preferisce allontanarlo. Un tira e molla continuo, dal momento che tra i due resta l’attrazione fisica. Nicola e Lulù sono quindi presi da due amori non corrisposti. Questo gli fa guadagnare comprensione da parte di tantissimi telespettatori del GF Vip. Perché in fondo tutti sappiamo cosa si prova a venire rifiutati. Proprio per questo, tutti tifano in un finale positivo per i due protagonisti e auspichino che nasci un nuovo sentimento tra i due, entrambi bisognosi di sicurezze e affetto.

Nicola viene da anni e anni di dipendenza da droga. Ha ammesso di sentire per la prima volta dei sentimenti, dal momento che precedentemente viveva in un limbo in cui non riusciva a sentire nulla. Lulù ha alle spalle un passato fatto di insicurezze, che ancora non sono state affrontate da Alfonso Signorini durante il serale del GF Vip, ma che stiamo imparando a conoscere osservandola giorno dopo giorno.

Ieri sera i due sono stati sul divano insieme fino a tarda notte, mostrandosi molto complici. Subito il pubblico si è entusiasmato e sono nati i primi Tweet, tra cui: "Ci vuole un aereo per Nicola e Lulù. Forse ce la facciamo a metterli insieme". Insomma potrebbe nascere una nuova coppia al GF Vip)

