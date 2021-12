Bomba Gf Vip, Lulù perde la testa, fa una pazzia e spaventa tutti. Richiesto immediato intervento esterno. Mai successo prima

In occasione della puntata del GF Vip andata in onda ieri, Alfonso Signorini ha voluto affrontare tanti argomenti. Tra questi anche gli ultimi scontri in casa come quello tra Lulù Selassiè e Maria Monsè: un faccia a faccia infuocato. L’attrice in settimana ha lamentato alcuni atteggiamenti esasperanti della principessina tirando in ballo anche gli attacchi di panico. Un problema con cui Lulù ha sottolineato di dover convivere: una versione dei fatti a cui la Monsè sembra non credere.

Per questo motivo le due si sono scontrate nel corso della puntata del GF Vip e non sono mancate frecciatine al veleno. Lo scontro è tornato ad infiammare la casa nel post puntata quando le due si sono affrontate a viso aperto. Un momento molto difficile che ha spinto molti utenti social a criticare la scelta di tenere la Selassiè ancora in casa.

Lulù Selassiè spaventa tutti: la richiesta è unanime

Subito dopo la puntata, complice il nervosismo per essere finita ancora in nomination contro la sorella, Lulù ha nuovamente affrontato la Monsè. Tra le due sono volate parole grosse e la Selassiè si è avvicinata fisicamente all’attrice. Un atteggiamento che ha spinto alcuni suoi compagni di avventura ad intervenire per allontanarla ed avvisarla di possibili effetti negativi di questo comportamento al GF Vip.

Le scene sono però andate in onda ed il popolo dei social ha subito colto l’occasione per sottolineare quanto la casa del GF Vip non sia un luogo adeguato per lei. In molti hanno chiesto un intervento repentino: “Ripeto Lulù è odiata nella casa ed è impulsiva, però è vero che Lulù ha bisogno di parlare con qualcuno che possa aiutarla seriamente, ho avuto paura per Maria in quel momento“.

Ed ancora: “Se dopo tutto ciò ancora non capite che questa ragazza ha problemi mentali seri beh…sono seriamente preoccupata. Il GF Vip non è il posto dove questa ragazza potrà ridurre i suoi problemi, semmai aumenteranno! Deve farsi aiutare da un bravo specialista fuori“. La situazione appare a molti quindi totalmente fuori controllo e secondo i telespettatori è necessario intervenire il prima possibile.

Per restare aggiornato Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

L’articolo Bomba Gf Vip, Lulù perde la testa, fa una pazzia e spaventa tutti. Richiesto immediato intervento esterno. Mai successo prima proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.