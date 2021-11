Bomba Gf Vip, Manuel Bortuzzo, Montano e Katia Ricciarelli fatti fuori. Quel che è successo nella notte è imperdonabile

GF Vip, Amedeo Venza svela il retroscena che farà sicuramente dispiacere i tanti fan della trasmissione: “Katia, Montano e Bortuzzo non continuano, via prima di Natale”. Sarebbero almeno cinque i concorrenti del GF Vip pronti a lasciare la casa dopo la notizia del prolungamento, in lista anche Gianmaria e Francesca. Signorini e la produzione del Grande fratello hanno deciso di prolungare questa edizioni fino a marzo e in questo modo hanno tolto dai giochi e fatto perdere le speranze per la vittoria almeno a tre concorrenti.

Se infatti Manuel, Aldo e Francesca erano dati per il podio del Gf Vip, questa ipotesi potrebbe essere del tutto cambiata. Stando a quanto dice Amedeo Venza i tre infatti insieme a Katia Ricciarelli sarebbero certi di lasciare la casa nel qual caso il gioco continuasse, come in effetti avverrà. Tra l’altro proprio nella notte è avvenuto un episodio increscioso che mette anche in dubbio la permanenza di Manuel nella casa.

Sono arrivate infatti diverse segnalazioni secondo cui Manuel Bortuzzo avrebbe bestemmiato nella casa del Gf Vip. Gli ultimi anni del reality sono stati molto duri, soprattutto da quando si presta una particolare attenzione al politically correct. Sono tantissimi i concorrenti che sono stati squalificati per delle uscite infelici. Spesso si trattava di personaggi che avrebbero potuto regalare molto allo show. Ma la produzione è sempre stata molto rigida, soprattutto in merito alle bestemmie. Ricordiamo ad esempio il caso di Stefano Bettarini, squalificato solo dopo qualche giorno dal suo ingresso.

Dopo una estenuante quarantena chiuso in un albergo e isolato dal mondo intero, ha dovuto abbandonare la casa del Gf Vip per una parola sbagliata. Sicuramente, i volti del mondo del piccolo schermo devono essere consapevoli di parlare davanti all’Italia intera e quindi di dovere spesso stare attenti a quel che dicono. Allo stesso tempo, però, il reality condotto da Alfonso Signorini è tra i più difficili: i concorrenti sono ripresi 24 ore su 24 ed è umano sbagliare. Proprio per questo, dopo anni di forte rigidità, la produzione ha deciso di cambiare approccio.

Sono state proprio le prime parole dette da Alfonso Signorini nella prima puntata di questa nuova edizione del Gf Vip. Il presentatore si è detto stufo di questo politicamente corretto e ha avvisato i suoi telespettatori del fatto che sarebbe stato molto più morbido in materia di provvedimenti. All’eliminazione si arriva solo quando una frase viene detta in maniera volontariamente malevola. Tutto il resto, può essere perdonato. Soprattutto perché succede anche nella vita quotidiana di ognuno di noi e proprio per questo può accadere anche ai Vipponi rinchiusi nella casa.

Ma i telespettatori trovano ancora molto difficile accettare le bestemmie in televisione. Molte parole tabù (negri, gay, etc.) sono state perdonate, ma quando si tocca la sfera religiosa lo spirito degli italiani torna magicamente a farsi sentire. Per questo, molti utenti hanno condannato e segnalato la bestemmia che Manuel Bortuzzo avrebbe detto durante la notte nella casa del Grande Fratello Vip. Lui è uno degli inquilini più amati di questa stagione, sempre pronto a condividere con il pubblico i dettagli riguardo la sua situazione fisica e le conseguenze che questa ha sul suo umore e sulla sua vita.

Manuel ha perso l’uso delle gambe in seguito a un proiettile che non era destinato a lui. Uno scambio di persona che gli è costato il sogno olimpico. Nella casa del Gf Vip passa spesso del tempo con se stesso, ma non perde occasione per divertirsi insieme agli altri e per giocare e ridere. Proprio nel corso di un gioco insieme a Soleil, Davide e Alex, gli sarebbe scappata una bestemmia. Il video di questo momento non è ancora stato condiviso, ma i telespettatori lo hanno subito notato. Come si comporterà Alfonso Signorini in merito? Prenderà provvedimenti o farà finta di nulla? Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Bomba Gf Vip, Manuel Bortuzzo, Montano e Katia Ricciarelli fatti fuori. Quel che è successo nella notte è imperdonabile proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.