Bomba Gf Vip, Manuel lascia Lulù con un post sui social, il motivo è assurdo, fan sotto choc

Una coppia amatissima del Gf vip è appena scoppiata. La notizia è stata data pochi minuti fa proprio da lui e nessuno se lo aspettava, un fulmine al ciel sereno. I fan più accaniti sono disperati. Vediamo di chi si tratta.

La casa del reality più spiata d’Italia è stata chiusa solo pochi mesi fa e tutto sembra essere cambiato rispetto a ciò che si era creato all’interno. Tanti vipponi si sono innamorati, tante amicizie si sono create ma anche distrutte. Tanti sono stati i fandom come quelli dei Jerù, Basciagoni, Sorgex. E, proprio i fan, pochi minuti fa hanno ricevuto un’amara notizia: una coppia è arrivata al capolinea.

Il triste annuncio è stato dato da uno dei due sul proprio profilo instagram con annessa dichiarazione sul sito Ansa. Si tratta di Manuel Bortuzzo, l’ex nuotatore ed ex concorrente del Gf vip 6. Manuel all’interno della casa, tra alti e bassi, ha conosciuto Lulù Selassiè, la principessa etiope, e se ne è innamorato. Il loro rapporto è stato molto altalenante soprattutto nei primi mesi quando sembrava che tra i due potesse esserci a stento un’amicizia date le differenze caratteriali. La principessa, però, ha sempre perseverato sino a far innamorare il ragazzo perdutamente. Ma cosa è accaduto?

I due addirittura dichiaravano di voler vivere insieme, di volersi sposare e avere dei figli. Fino a pochi giorni fa, infatti, i due convivevano nella casa di lui a Roma. Ma, tutto è andato in fumo. I sospetti ci sono stati già qualche settimana fa quando Lulù ha tolto il segui su Instagram al padre di Manuel, il signor Franco, dichiarando di non aver un buon rapporto ma che nella coppia tutto proseguiva per il meglio. Poi, proprio ieri sera, al compleanno di Delia Duran a Milano, la Selassiè era sola, senza la sua dolce metà e ciò ha già destato qualche sospetto nei più curiosi.

La conferma è stata data pochi minuti fa da Bortuzzo tramite il suo account Instagram. “In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulu’ ed hanno creduto in noi , ma purtroppo quella della Casa del GF rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”. Tale dichiarazione è stata resa anche su Ansa.it esprimendo, senza alcun dubbio, la fine del rapporto amoroso tra i due ex gieffini.

La principessa etiope, però, non ha ancora lasciato alcuna dichiarazione anche se le parole di Manuel non lasciano alcuna speranze. Ovviamente, i fan sperano in un ritorno di fiamma. Non ci resta che seguirli per ulteriori notizie.

